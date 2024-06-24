Щоб союзники усвідомлювали складність обставин на фронті: Сирський провів телефонну розмову з генералом Каволі
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 24 червня провів телефонну розмову із головнокомандувачем Обʼєднаних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі
Про це Сирський повідомив у Facebook.
"Детально обговорили ситуацію на полі бою. Важливо, щоб наші союзники були обізнані та усвідомлювали всю складність обставин на фронті", - зазначив український головком.
Також він наголосив, що поінформував партнерів про першочергові потреби для протидії російським атакам, які постійно активізуються, та подякував за потужну підтримку українських військових.
- 25 травня верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі оцінив військовий потенціал Альянсу у випадку прямої конфронтації з Росією.
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