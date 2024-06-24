Щоб союзники усвідомлювали складність обставин на фронті: Сирський провів телефонну розмову з генералом Каволі

Про це Сирський повідомив у Facebook.

"Детально обговорили ситуацію на полі бою. Важливо, щоб наші союзники були обізнані та усвідомлювали всю складність обставин на фронті", - зазначив український головком.

Також він наголосив, що поінформував партнерів про першочергові потреби для протидії російським атакам, які постійно активізуються, та подякував за потужну підтримку українських військових.