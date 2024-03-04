Сирський і Умєров обговорили з міністром оборони Британії Шаппсом і командувачем ЗС Радакіном кроки для знищення флоту РФ
4 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим обговорили телефоном з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом і командувачем збройних сил адміралом сером Ентоні Радакіном розвиток військових можливостей у морі та подальше ураження флоту РФ
Про це Сирський повідомив у телеграм.
"Разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим взяв участь у продуктивній телефонній розмові з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом і командувачем збройних сил адміралом сером Ентоні Радакіном", - написав він.
Сирський поінформував співрозмовників про оперативну обстановку на фронті та нагальні потреби ЗСУ.
Також командувачі обговорили можливості реалізації в рамках Коаліції з розвитку морських спроможностей.
"Маємо масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту", - наголосив Сирський.
Головнокомандувач підкреслив, що вдячний Великій Британії за виділення 200 млн фунтів на виробництво дронів для України. За його словами, це значна допомога.
- Після краху Чорноморської зернової ініціативи імпульс України дозволив їй домінувати в західній частині Чорного моря.
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