Сирський відвідав один із найгарячіших напрямків фронту та нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади

Про це головком повідомив у Facebook.

"Працюю на одному з найгарячіших напрямків фронту. Українські воїни продовжують хоробро стримувати російського агресора, завдаючи ворогу великих втрат. Користуючись нагодою, нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які демонструють витримку і професійність, знищуючи окупантів", - зазначив Сирський.

Фото: Головнокомандувач ЗС України

Фото: Головнокомандувач ЗС України

Фото: Головнокомандувач ЗС України

Він також розповів, що під час роботи в бригаді ухвалив низку рішень, спрямованих на посилення стійкості й ефективності оборони.

"Пишаюсь героїзмом українських захисників і захисниць, які наближають нашу перемогу", - додав він.