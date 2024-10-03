Сирський відвідав один із найгарячіших напрямків фронту та нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав один із найгарячіших напрямків фронту та нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
Про це головком повідомив у Facebook.
"Працюю на одному з найгарячіших напрямків фронту. Українські воїни продовжують хоробро стримувати російського агресора, завдаючи ворогу великих втрат. Користуючись нагодою, нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які демонструють витримку і професійність, знищуючи окупантів", - зазначив Сирський.
Фото: Головнокомандувач ЗС України
Фото: Головнокомандувач ЗС України
Фото: Головнокомандувач ЗС України
Він також розповів, що під час роботи в бригаді ухвалив низку рішень, спрямованих на посилення стійкості й ефективності оборони.
"Пишаюсь героїзмом українських захисників і захисниць, які наближають нашу перемогу", - додав він.
- Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський вручив нагороди військовослужбовцям 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.
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