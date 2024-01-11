Сирський заявив про спробу підготовки РФ до наступу на Часів Яр

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"З півночі Бахмута противник проводить штурмові дії у напрямку Богданівки із залученням підрозділів "добровольчого корпусу". Намагається створити сприятливі умови для наступу на Часів Яр та відновити втрачене положення в районах каскаду озер східніше Кліщіївки та Курдюмівки, для чого залучає підрозділи повітряно-десантних військ і мотострілецькі частини зі складу північного флоту", - написав він.

Також окупанти не полишають спроб витіснити ЗСУ з Куп'янського лісу та захопити Синьківку, аби потім блокувати Куп’янськ. Ворог зазнає значних втрат, але й надалі кидає людей на цей напрямок.

На Лиманському напрямку противник проводить наступальні дії з метою витіснити ЗСУ за річку Чорний Жеребець і "криє" наших захисників артилерією. Також РФ перекидає сюди додаткові штурмові роти та проводить підготовку нових штурмових загонів у базових таборах. Окрім того, ворог намагається проводити розмінування шляхів висування.

"Серебрянське лісництво продовжує залишатись одним із напрямків зосередження основних зусиль противника. На даному напрямку здійснюються марні спроби атакувати наші позиції за підтримки бронетехніки в напрямках Діброва, Торське та Діброва, Ямпіль", - написав Сирський.