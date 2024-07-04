Суспільне отримало дані 151 інструктора, що тренують мобілізованих окупантів

Про це інформує Суспільне.

Вказано, що редакція отримала список інструкторів від анонімного джерела, яке раніше вже ділилося даними.

"У цьому переліку є персональні дані 151 "спеціаліста", які тренують мобілізованих до армії РФ. Про їхню інструкторську діяльність в російській армії немає публічної інформації, а самі вони її приховують. Разом з іменами цих "військових спеціалістів" ми отримали їхні контакти, інформацію про військові спеціальності, участь у війнах та нагороди. Ми верифікували документ після дослідження біографій частини інструкторів. Їхні дані у списку виявилися справжніми. Окрім того, нам вдалося поспілкуватися з трьома з них. У розмові вони підтвердили, що навчають військових", - йдеться у повідомленні Суспільного.

Видання зазначило, що після дослідження документа вирішило розповісти про 12 інструкторів російської армії, які мають громадянство України і зрадили країну або ж не лише навчають, а й воюють у російсько-українській війні.

Історії 12 інструкторів окупантів

В’ячеслав Москаленко - родом з Куп’янська Харківської області. Він має як українське, так і російське громадянство. Чоловік навчає мобілізованих працювати з протитанковими ракетними комплексами і станковими протитанковими гранатометами. Зазначається, що він добровільно воював на сході України у 2014-2022 роках (брав участь у "ЧВК Донбас") та брав участь у російському вторгненні у Маріуполь навесні 2022 року.

У 1999 році Москаленко був засуджений за крадіжку. Його достроково звільнили з підпискою про невиїзд, втім він поїхав до Москви. Його оголосили у розшук та шукали принаймні до 2010 року. Після одруження на росіянці він поселився у Воронежі та отримав російський паспорт.

"Судячи з постів у соцмережах, воювати на боці російських формувань Москаленко почав у 2014-му. Причому примудрявся відвідувати Куп'янськ. З власних джерел ми дізналися, що у вересні 2014 року куп’янські поліцейські знайшли в авто Москаленка майже кілограм канабісу. У кримінальному зведенні, де йшлося про канабіс, також зазначено, що раніше до поліції звертався чоловік, який запевняв, що Москаленко з товаришем вдерся в його квартиру і пограбував", - йдеться у розслідувані.

Журналісти під вгаданою легендою зв'язалися з Москаленком і він підтвердив, що є російським інструктором.

Микола Клочко - народився у Бахмуті, але проживає в Алушті. 20 років тому він мав бізнес в Україні - прокат товарів для спорту та відпочинку. Після окупації Криму отримав російське громадянство. Чи залишився він громадянином України - невідомо.

З 2017 року Клочко оформлений у РФ як підприємець та займається торгівлею, ремонтними роботами і здає приміщення в оренду.

З інформації зі списку інструкторів стало відомо, що він воював в Афганістані і отримав за це радянський орден червоної зірки. Зараз він є підполковником і навчає окупантів поводження зі зброєю та військової тактики.

Денис Димченко - уродженець нині окупованого селища Брилівка на Херсонщині. З 14 років він проживав у Санкт-Петербурзі, навчався у кадетському Нахімовському училищі, а потім - у Вищому військово-морському училищі імені ленінського комсомолу. Він воював проти України з 2014 року - був добровольцем батальйону терористів "Вікінг". Згодом потрапив до бази "Миротворець".

Він також не позбувся українського паспорта і разом з родиною мав бізнес: у них є зареєстроване у Брилівці на Херсонщині підприємство "Агро". У 2016 він став підписантом у цій компанії, співвласником якої досі є його батько, а директоркою мати.

У квітні стало відомо, що Димченко загинув "під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку".

Віталій Максаков - ймовірно, родом з України (у соцмережах вказано, що народився у Криму в Саках). Раніше мав прізвище Мірошниченко, яке змінив у 2010 році. Полковник армії РФ.

"У списку інструкторів вказано, що у 2014-2015 роках він був інструктором у так званих "апалчєнцов ДНР", а зараз навчає мобілізованих росіян спеціальній підготовці і тактиці. Навички і бойовий досвід чоловік отримав у загарбницьких війнах в Афганістані, Придністров'ї та в Україні", - пише Суспільне.

У 2014 році він був серед "зелених чоловічків", які окуповували Крим, і заперечував військову агресію РФ та називав Крим своєю країною. До анексії півострова Максаков із сім'єю проживав в Ростові-на-Дону, був директором своєї компанії "Максарус", очолював "Центр слов’янської культури "Афганець" і був учасником музичного гурту, який оспівував радянські та російські війни. Після окупації Криму - став співвласником будівельної компанії "Крим інвест Севастополь строй". Зараз він, ймовірно, воює проти України.

Олександр Стєпанов - підполковник армії РФ, який навчає окупантів штурмових дій та звільнення заручників. До 2022 року не брав участі в війнах Росії, але навчався в Уссурійському суворовському військовому училищі, а потім навчав і організовував дозвілля для кадетів і школярів Санкт-Петербурга. Також він готував дітей до майбутньої служби у війську чи у правоохоронних органах. За інформацією зі списку інструкторів, у 2022-2023 роках воював проти України на території Донеччини.

Жанбулат Карабаєв - молодший сержант із російського містечка Соль-Ілецьк. Він навчає окупантів мінно-вибухової справи, застосуванню дронів та коригуванню артилерії. Навчався у Рязанському повітряно-десантному командному училищі та брав участь в російських війнах. В Україні він воював ще до початку повномасштабного вторгнення: у 2017 році Карабаєв був стрільцем-помічником гранатометника у так званій народній міліції ЛНР. Ймовірно, був найманцем ПВК "Вагнер".

Під час спілкування з журналістами, які представились російськими пропагандистами, підтвердив, що є російським інструктором.

Анатолій Малолєтко - українець (навчався у селі Павлиші Кіровоградської області), полковник у відставці. Навчався в Московському вищому військовому командному училищі, потім служив у радянських військах у Німеччині, воював в Афганістані. Він також був начальником мобілізаційного відділу Далекосхідного військового округу РФ до 2008 року, пізніше отримав пропозицію стати першим окупаційним військкомом Криму (на посаді пробув майже три роки). Відповідальний за призов кримчан до армії РФ. У списку інструкторів вказано, що Малолєтко - командир рейдового батальйону.

Сергій Новічіхін - рядовий з Георгієвська. Брав участь у війні в Сирії у 2018 році, за це отримав нагороду. Зараз воює в Україні. Зі списку інструкторів відомо, що він брав участь в бойових діях на Харківщині у ролі розвідника. Судячи з його шевронів, можна зробити висновок, що він служив у 205 окремій мотострілецькій бригаді, яка причетна до підриву греблі Каховської гідроелектростанції.

Павло Андрєєв - родом з міста Грозного, майор головного розвідувального управління СРСР, навчає мобілізованих росіян загальновійськовому бою, а також діям розвідувальних підрозділів.

Перший бойовий досвід отримав в Афганістані, у складі радянського 783-го окремого розвідувального батальйону. Щороку відвідує збори російських десантників. На початку війни на сході України переїхав з Москви до Донецька. Там приєднався до так званої республіканської гвардії ДНР, яку залучають до розвідувальих та десантно-штурмових операцій. Зараз бере участь у війні проти України. У розмові з журналістами підтвердив інформацію про інструкторську діяльність.

Артем Коршков - народився у Молдові. Рядовий, старший механік-телефоніст, воює в Україні з 2022 року, брав участь у наступі на Харківщину. Навчає мобілізованих організації "закриття" ліній зв'язку та роботі з обладнанням.

"У 18 років Артьом пішов на строкову службу. На церемонію посвяти з окупованого Росією Придністров’я приїхала його бабуся Алєксандра Чорна. Завдяки фотографіям, які вона опублікувала в соцмережах, ми з'ясували, що її внук служив у 38-й гвардійській бригаді управління. Ця бригада є тактичним з'єднанням зв'язку повітряно-десантних військ РФ і дислокується у підмосковському селищі Ведмежі Озера", - пишуть журналісти.

Вони припускають, що зараз він продовжує воювати у складі цього формування.

Ігор Зубарєв - уродженець російського Краснодара, старший сержант. Проводить для російських мобілізованих інструктажі з тактичної підготовки. Крім того, займається поширенням російської пропаганди, зокрема, серед молоді.

Він був засновником двох молодіжних організацій у Краснодарі: "Вимпєл" і "Воєнно-патріотічєскоє общєство "Рось".

"У 1990-х воював у Першій російсько-чеченській війні, за участь в якій отримав медаль "за відвагу". За інформацією зі списку інструкторів, він також брав участь у російсько-українській війні, хоча публічно про це не розповідає", - додають у Суспільному.

Рустам Рахматов - родом з Чкаловска у Таджикистані. Полковник, танкіст. Навчає мобілізованих окупантів роботі з радянськими танками "Т-64" і "Т-72". Військову освіту здобув в Україні: у 1987-1992 роках навчався на факультеті військової підготовки у "Військовому інституті танкових військ" (теперішня назва).

Журналісти залишили відкритою отриману таблицю з переліком російських інструкторів. З нею можна ознайомитись за посиланням.