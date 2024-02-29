Терор з використанням технологій: у Мелітополі росіяни для патрулювання застосовують квадрокоптери, - Федоров

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він заявив, що росіяни застосовують квадрокоптери для патрулювання у Мелітополі та додав: аналогічним способом окупанти раніше шукали порушників комендантської години в Токмаку.

За словами Федорова, загарбники також надсилають SMS-повідомлення мешканцям тимчасово окупованого Мелітополя, у якому йдеться про те, що всі розмови телефоном будуть записані "з метою безпеки".

"Не приховують тотальний контроль над мешканцями", - зауважив глава Запорізької ОВА.

Також він проінформував, що окупанти встановлюють металеві огорожі вздовж усіх центральних і другорядних вулиць - таким чином мешканці міста будуть пересуватися під наглядом відеокамер.