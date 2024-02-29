Терор з використанням технологій: у Мелітополі росіяни для патрулювання застосовують квадрокоптери, - Федоров
Російські загарбники посилюють свій терор у Мелітополі з використанням технологій, зокрема - вони здійснюють патрулювання безпілотниками
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він заявив, що росіяни застосовують квадрокоптери для патрулювання у Мелітополі та додав: аналогічним способом окупанти раніше шукали порушників комендантської години в Токмаку.
За словами Федорова, загарбники також надсилають SMS-повідомлення мешканцям тимчасово окупованого Мелітополя, у якому йдеться про те, що всі розмови телефоном будуть записані "з метою безпеки".
"Не приховують тотальний контроль над мешканцями", - зауважив глава Запорізької ОВА.
Також він проінформував, що окупанти встановлюють металеві огорожі вздовж усіх центральних і другорядних вулиць - таким чином мешканці міста будуть пересуватися під наглядом відеокамер.
- 14 лютого стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області з початку року росіяни внесли до "переліку терористів" сімох українців.
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