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Це політична гра: екснардепка Гопко про вибачення Байдена за затримку зброї для України

8 червня, 2024 субота
15:57
Війна з Росією Трамп і Байден

Ганна Гопко, народна депутатка VIII скликання, голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС", зазначила, що президент США Джозеф Байден, вибачаючись, перекинув камінь в город конгресу і республіканської партії, тому це частина гри на внутрішню американську аудиторію

Зміст

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Це політична гра, це кампанія, тому що президент США зазначив чому була затримка, перекидаючи камінь в город конгресу і республіканської партії. Якби президент Байден вибачився за те, що США разом з Великою Британією та іншими державами допустили геноцид після 8 років спроб політико-дипломатичного врегулювання, які провалилися, то це було б абсолютно серйозно. Якби ці країни доклали зусиль, щоб Україна зробила все у цьому році для звільнення Криму, надали нам необхідну кількість ATACMS, Tomahawk, переконали Шольца з TAURUS, тоді ці вибачення сприймалися як серйозні у плані налаштованості на поразку держави-агресорки. Я розглядаю ці вибачення, як частину гри на внутрішню американську аудиторію", - зауважила Ганна Гопко.

За її словами, важливо, що є усвідомлення Сполученим Штатами щодо затягування американської допомоги, яке відзначилося на непоправних людських втратах на фронті, на просуванні ворога на деяких напрямках. Тому з одного боку важливо, що є це усвідомлення, але хотілося б бачити чітку стратегію для наближення перемоги України.

"Мені дуже хочеться, щоб зараз, коли готується Саміт миру, США показали готовність у наданні Україні необхідної зброї для поразки ворога, реалізували обіцяні пекельні санкції з повною економічною ізоляцією РФ. Зараз час розуміти, які помилки зробив Захід за 8 років, допустивши повномасштабне вторгнення, яке стало геноцидом. Коли нарешті США визнають РФ державою-терористом, російську агресію геноцидом, тоді ці вибачення матимуть сенс", - підкреслила народна депутатка VIII скликання.

  • 6 червня президент США Джо Байден у Франції, на церемонії з 80-річчя висадки союзників у Нормандії, запевнив у підтримці союзників Києва, заявивши, що "українці воюють із винятковою сміливістю" і "ніколи не відступаються".
  • 7 червня президент Франції Емманюель Макрон запропонував лідеру США Джо Байдену відправити військових інструкторів країн Заходу в Україну на навчання, проте американський президент не погодився.
Теги:
Відео
Україна
Росія
Захід
Джо Байден
санкції проти Росії
США
допомога Україні
Велика Британiя
допомога США Україні
зброя для України
Олаф Шольц
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