Це політична гра: екснардепка Гопко про вибачення Байдена за затримку зброї для України
Ганна Гопко, народна депутатка VIII скликання, голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС", зазначила, що президент США Джозеф Байден, вибачаючись, перекинув камінь в город конгресу і республіканської партії, тому це частина гри на внутрішню американську аудиторію
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
"Це політична гра, це кампанія, тому що президент США зазначив чому була затримка, перекидаючи камінь в город конгресу і республіканської партії. Якби президент Байден вибачився за те, що США разом з Великою Британією та іншими державами допустили геноцид після 8 років спроб політико-дипломатичного врегулювання, які провалилися, то це було б абсолютно серйозно. Якби ці країни доклали зусиль, щоб Україна зробила все у цьому році для звільнення Криму, надали нам необхідну кількість ATACMS, Tomahawk, переконали Шольца з TAURUS, тоді ці вибачення сприймалися як серйозні у плані налаштованості на поразку держави-агресорки. Я розглядаю ці вибачення, як частину гри на внутрішню американську аудиторію", - зауважила Ганна Гопко.
За її словами, важливо, що є усвідомлення Сполученим Штатами щодо затягування американської допомоги, яке відзначилося на непоправних людських втратах на фронті, на просуванні ворога на деяких напрямках. Тому з одного боку важливо, що є це усвідомлення, але хотілося б бачити чітку стратегію для наближення перемоги України.
"Мені дуже хочеться, щоб зараз, коли готується Саміт миру, США показали готовність у наданні Україні необхідної зброї для поразки ворога, реалізували обіцяні пекельні санкції з повною економічною ізоляцією РФ. Зараз час розуміти, які помилки зробив Захід за 8 років, допустивши повномасштабне вторгнення, яке стало геноцидом. Коли нарешті США визнають РФ державою-терористом, російську агресію геноцидом, тоді ці вибачення матимуть сенс", - підкреслила народна депутатка VIII скликання.
- 6 червня президент США Джо Байден у Франції, на церемонії з 80-річчя висадки союзників у Нормандії, запевнив у підтримці союзників Києва, заявивши, що "українці воюють із винятковою сміливістю" і "ніколи не відступаються".
- 7 червня президент Франції Емманюель Макрон запропонував лідеру США Джо Байдену відправити військових інструкторів країн Заходу в Україну на навчання, проте американський президент не погодився.
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