Це політична гра: екснардепка Гопко про вибачення Байдена за затримку зброї для України

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Це політична гра, це кампанія, тому що президент США зазначив чому була затримка, перекидаючи камінь в город конгресу і республіканської партії. Якби президент Байден вибачився за те, що США разом з Великою Британією та іншими державами допустили геноцид після 8 років спроб політико-дипломатичного врегулювання, які провалилися, то це було б абсолютно серйозно. Якби ці країни доклали зусиль, щоб Україна зробила все у цьому році для звільнення Криму, надали нам необхідну кількість ATACMS, Tomahawk, переконали Шольца з TAURUS, тоді ці вибачення сприймалися як серйозні у плані налаштованості на поразку держави-агресорки. Я розглядаю ці вибачення, як частину гри на внутрішню американську аудиторію", - зауважила Ганна Гопко.

За її словами, важливо, що є усвідомлення Сполученим Штатами щодо затягування американської допомоги, яке відзначилося на непоправних людських втратах на фронті, на просуванні ворога на деяких напрямках. Тому з одного боку важливо, що є це усвідомлення, але хотілося б бачити чітку стратегію для наближення перемоги України.

"Мені дуже хочеться, щоб зараз, коли готується Саміт миру, США показали готовність у наданні Україні необхідної зброї для поразки ворога, реалізували обіцяні пекельні санкції з повною економічною ізоляцією РФ. Зараз час розуміти, які помилки зробив Захід за 8 років, допустивши повномасштабне вторгнення, яке стало геноцидом. Коли нарешті США визнають РФ державою-терористом, російську агресію геноцидом, тоді ці вибачення матимуть сенс", - підкреслила народна депутатка VIII скликання.