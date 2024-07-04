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У Дніпрі внаслідок ракетного удару РФ по дев'ятиповерхівці 28 червня зросла кількість загиблих

4 липня, 2024 четвер
08:02
Війна з Росією

Під завалами будинку у Дніпрі, який 28 червня атакували росіяни, рятувальники знайшли тіло жінки. Загальна кількість загиблих внаслідок удару зросла до трьох

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Вночі під завалами дніпровського будинку, який росіяни понівечили у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки. Це вже третя жертва того удару", - написав він.

  • Уночі 2 липня рятувальники виявили тіло жінки у пошкодженій дев'ятиповерхівці у Дніпрі, яку 28 червня атакували російські окупанти

Теги:
Україна
Дніпро
російська армія
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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