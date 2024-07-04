У Дніпрі внаслідок ракетного удару РФ по дев'ятиповерхівці 28 червня зросла кількість загиблих
Під завалами будинку у Дніпрі, який 28 червня атакували росіяни, рятувальники знайшли тіло жінки. Загальна кількість загиблих внаслідок удару зросла до трьох
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вночі під завалами дніпровського будинку, який росіяни понівечили у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки. Це вже третя жертва того удару", - написав він.
- Уночі 2 липня рятувальники виявили тіло жінки у пошкодженій дев'ятиповерхівці у Дніпрі, яку 28 червня атакували російські окупанти
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