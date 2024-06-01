У Харкові пролунав вибух: мер заявив про приліт у близькому передмісті
Серед дня суботи, 1 червня, у Харкові прогримів вибух. За попередніми даними, російські окупаційні війська вдарили КАБом по близькому передмістю
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Попередньо приліт у Київському районі міста. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Пізніше він уточнив, що удар прийшовся на близьке передмістя.
Очільник Харківської ОВА о 13:18 заявив про вибух у місті. Згодом він додав, що попередньо окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району. За його словами, наразі постраждалих немає.
Напередодні Повітряні сили повідомили про запуск керованої авіабомби у напрямку Харкова, а згодом про повторні пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині.
- Ввечері 31 травня та вночі 1 червня війська РФ обстріляли Україну ракетами та "шахедами". Загалом під атакою опинилися енергооб'єкти у 5 областях. На Вінниччині виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, на Львівщині є постраждалі.
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