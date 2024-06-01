У Харкові пролунав вибух: мер заявив про приліт у близькому передмісті

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Попередньо приліт у Київському районі міста. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Пізніше він уточнив, що удар прийшовся на близьке передмістя.

Очільник Харківської ОВА о 13:18 заявив про вибух у місті. Згодом він додав, що попередньо окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району. За його словами, наразі постраждалих немає.

Напередодні Повітряні сили повідомили про запуск керованої авіабомби у напрямку Харкова, а згодом про повторні пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині.