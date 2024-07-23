"У Києві готується новий Майдан проти Зеленського, Єрмака та Кличка": російські фейки за 22 липня

За версією ЦПД при РНБО України, 22 липня російські пропагандисти запустили два фейки.

Дезінформація: TG-канал "Другая Украина" опублікував наступний допис: "...Із закритих джерел відомо, що в Києві готується новий Майдан проти Зеленського, Єрмака, Кличка та іншої Ко. Причина: нелегітимний президент, від тиранії якого всі втомилися. На Банковій переполох, там усі готуються, але й усередині у них є конфлікт".

Спростування: Це чергова спроба роспропагандистів дискредитувати українську владу та створити враження про нестабільність всередині країни. Насправді Президент Володимир Зеленський залишається легітимно обраним лідером, підтримуваним більшістю українців.

Дезінформація: TG-канал "Другая Украина" поширив фрагменти публікації Віктора Медведчука під заголовком "Український суверенітет і незалежність канули в Лету", наступного змісту: "Сьогодні залишки української державності переживають агонію... Колективний Захід наполегливо і систематично готував Україну як таран проти Росії, і жодна мирна, багата і впливова Україна йому була не потрібна".

Спростування: Така дезінформація спрямована на дискредитацію України та підтримку її міжнародних партнерів. Насправді співпраця України із західними союзниками спрямована на зміцнення обороноздатності України, підтримку демократії та економічного розвитку, а не на підготовку до конфлікту з Росією.