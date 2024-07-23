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"У Києві готується новий Майдан проти Зеленського, Єрмака та Кличка": російські фейки за 22 липня

23 липня, 2024 вiвторок
00:32
Війна з Росією Володимир Зеленський

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 22 липня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 22 липня російські пропагандисти запустили два фейки. 

Дезінформація: TG-канал "Другая Украина" опублікував наступний допис: "...Із закритих джерел відомо, що в Києві готується новий Майдан проти Зеленського, Єрмака, Кличка та іншої Ко. Причина: нелегітимний президент, від тиранії якого всі втомилися. На Банковій переполох, там усі готуються, але й усередині у них є конфлікт". 

Спростування: Це чергова спроба роспропагандистів дискредитувати українську владу та створити враження про нестабільність всередині країни. Насправді Президент Володимир Зеленський залишається легітимно обраним лідером, підтримуваним більшістю українців.

Дезінформація: TG-канал "Другая Украина" поширив фрагменти публікації Віктора Медведчука під заголовком "Український суверенітет і незалежність канули в Лету", наступного змісту: "Сьогодні залишки української державності переживають агонію... Колективний Захід наполегливо і систематично готував Україну як таран проти Росії, і жодна мирна, багата і впливова Україна йому була не потрібна". 

Спростування: Така дезінформація спрямована на дискредитацію України та підтримку її міжнародних партнерів. Насправді співпраця України із західними союзниками спрямована на зміцнення обороноздатності України, підтримку демократії та економічного розвитку, а не на підготовку до конфлікту з Росією.

  • Раніше ексрадник Міністра оборони США Дуглас Макгрегор заявив, що Захід підштовхнув Путіна до нападу на Україну. 

Теги:
Україна
Росія
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Віктор Медведчук
фейк
Андрій Єрмак
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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