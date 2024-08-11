У Костянтинівці ідентифікували всіх жертв ракетного удару РФ 9 серпня: загинуло троє дітей
Правоохоронці ідентифікували всіх жертв обстрілу торгового центру в Костянтинівці Донецької області 9 серпня. Удар забрав життя трьох дітей
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"У Костянтинівці завершено процес ідентифікації та упізнання тіл загиблих внаслідок ракетного удару по торговельному центру", - йдеться у повідомленні.
За остаточними даними, в результаті російської ракетної атаки 9 серпня загинули 14 людей, серед яких три дитини - дівчатка 9, 11 та 16 років.
Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 44 людини.
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