У Костянтинівці ідентифікували всіх жертв ракетного удару РФ 9 серпня: загинуло троє дітей

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"У Костянтинівці завершено процес ідентифікації та упізнання тіл загиблих внаслідок ракетного удару по торговельному центру", - йдеться у повідомленні.

За остаточними даними, в результаті російської ракетної атаки 9 серпня загинули 14 людей, серед яких три дитини - дівчатка 9, 11 та 16 років.

Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 44 людини.