У Ленінградській області РФ заборонили всі вуличні заходи через загрозу дронів

Про це йдеться у рішенні обласного уряду.

Згідно з рішенням забороняється проведення публічних заходів поза приміщеннями в ленінградській області РФ. Зазначається, що ці заходи введені у зв'язку з можливими диверсіями з використанням бойових безпілотників.