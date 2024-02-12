У Ленінградській області РФ заборонили всі вуличні заходи через загрозу дронів
Уряд Ленінградської області Росії заборонив проведення будь-яких вуличних заходів нібито через загрозу атаки дронів
Про це йдеться у рішенні обласного уряду.
Згідно з рішенням забороняється проведення публічних заходів поза приміщеннями в ленінградській області РФ. Зазначається, що ці заходи введені у зв'язку з можливими диверсіями з використанням бойових безпілотників.
- У суботу, 10 лютого, російські окупанти заявили про нічну атаку безпілотників. Три з них начебто збили над територією Брянської області.
- За словами віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, у 2024 році Україна виготовить тисячі безпілотників дальньої дії. Вони зможуть завдати ударів по глибокому тилу РФ.
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