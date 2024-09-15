"У мене чоловік на "СВО", він шокований": як жителі підмосковного Раменського сприймають удари дронами по багатоповерхівках

У ніч проти 10 вересня 2024 року ударні дрони атакували кілька міст Підмосков'я. Найбільше постраждали жителі Раменського - там зруйновано три багатоповерхівки, загинула жінка, троє людей було поранено. Ймовірно, метою безпілотників був аеропорт Жуковський, що знаходиться за п'ять кілометрів від міста, пише "Берег".

Під час розмови з журналістами реакція мешканів цих багатоповерхівок була різною.

"У мене чоловік на СВО, він шокований: як, каже, таке могли допустити?! Хоч, каже, їдь сюди з автоматом і сам дрони відстрілюй - ППО по-російськи!", - сказала одна зі співрозмовниць видання.

З міркувань безпеки їхні справжні імена "Берег" не наводить. Немає й світлин тих, хто вирішив поділитися своїми думками.

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Інші вважають, що безпілотники запускали "звідкись неподалік" - довкола Раменського багато лісів, де оператори дронів могли б залишитися непоміченими. А ще дехто впевнений, що російська влада знала про підготовку до атаки.

"О першій годині ночі закрили всі аеропорти. Отже, знали, але нас не спромоглися попередити", - висловилася одна з жительок Раменського.

Удари по їхнім багатоповерховим будинкам мали місце ближче до 4-ої ночі.

Єдина загибла уРаменському померла уві сні в своєму ліжку - дрон влетів у вікно її квартири, через вибух від стіни відколовся шматок і смертельно поранив її в голову.

Хоча опитані виданням "Берег" й сподіваються, що атака на Раменське була "разовою акцією", але все одно вважають, що в місті необхідно налагодити систему оповіщень про можливі атаки - інакше "можна й не прокинутися".