"У мене чоловік на "СВО", він шокований": як жителі підмосковного Раменського сприймають удари дронами по багатоповерхівках
Журналісти російського опозиційного видання "Берег" поспілкувалися з мешканцями висотних будинків, що у ніч на 10 вересня 2024 року потрапили під удар безпілотників
У ніч проти 10 вересня 2024 року ударні дрони атакували кілька міст Підмосков'я. Найбільше постраждали жителі Раменського - там зруйновано три багатоповерхівки, загинула жінка, троє людей було поранено. Ймовірно, метою безпілотників був аеропорт Жуковський, що знаходиться за п'ять кілометрів від міста, пише "Берег".
Під час розмови з журналістами реакція мешканів цих багатоповерхівок була різною.
"У мене чоловік на СВО, він шокований: як, каже, таке могли допустити?! Хоч, каже, їдь сюди з автоматом і сам дрони відстрілюй - ППО по-російськи!", - сказала одна зі співрозмовниць видання.
З міркувань безпеки їхні справжні імена "Берег" не наводить. Немає й світлин тих, хто вирішив поділитися своїми думками.
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Інші вважають, що безпілотники запускали "звідкись неподалік" - довкола Раменського багато лісів, де оператори дронів могли б залишитися непоміченими. А ще дехто впевнений, що російська влада знала про підготовку до атаки.
"О першій годині ночі закрили всі аеропорти. Отже, знали, але нас не спромоглися попередити", - висловилася одна з жительок Раменського.
Удари по їхнім багатоповерховим будинкам мали місце ближче до 4-ої ночі.
Єдина загибла уРаменському померла уві сні в своєму ліжку - дрон влетів у вікно її квартири, через вибух від стіни відколовся шматок і смертельно поранив її в голову.
Хоча опитані виданням "Берег" й сподіваються, що атака на Раменське була "разовою акцією", але все одно вважають, що в місті необхідно налагодити систему оповіщень про можливі атаки - інакше "можна й не прокинутися".
- На думку начальника ГУР Кирила Буданова, Росія хотіла б завершити війну до кінця 2025 - початку 2026 року своєю перемогою, тому що з літа 2025 року в неї розпочнуться серйозні проблеми в економіці й виникне необхідність мобілізації, яка може підірвати соціально-політичну ситуацію.
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