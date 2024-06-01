У Миколаєві пролунав вибух удень 1 червня
У суботу, 1 червня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух. У мерії та ОДА заявили, що вибух стався у повітрі та за межами міста
Про це інформує офіційний Telegram-канал Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.
Згідно з повідомленням, повітряна тривога у Миколаєві розпочалась о 12:14.
Згодом о 12:17 у місті пролунав вибух.
"У Миколаєві було чутно вибух. З'ясовуємо. Перебувайте у безпечних місцях", - написав мер.
Пізніше він повідомив, що вибух стався у повітрі.
"Друзі, без паніки. Вибух стався у повітрі. Повітряна тривога досі триває, тому будьте в безпеці", - пояснив Сєнкевич.
За словами начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, вибух стався за межами міста.
- 1 червня близько 5 години ранку російський ворог вдарив по місту Балаклія Харківської області. Унаслідок чого постраждали 13 людей, серед них вагітна жінка та 8 дітей.
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