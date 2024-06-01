У Миколаєві пролунав вибух удень 1 червня

Про це інформує офіційний Telegram-канал Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

Згідно з повідомленням, повітряна тривога у Миколаєві розпочалась о 12:14.

Згодом о 12:17 у місті пролунав вибух.

"У Миколаєві було чутно вибух. З'ясовуємо. Перебувайте у безпечних місцях", - написав мер.

Пізніше він повідомив, що вибух стався у повітрі.

"Друзі, без паніки. Вибух стався у повітрі. Повітряна тривога досі триває, тому будьте в безпеці", - пояснив Сєнкевич.

За словами начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, вибух стався за межами міста.