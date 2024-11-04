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Головна Війна з Росією У перші дні повномасштабного вторгнення РФ пропонувала Україні "мирну угоду", що нагадувала вимогу капітуляції, - Радіо Свобода

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ пропонувала Україні "мирну угоду", що нагадувала вимогу капітуляції, - Радіо Свобода

Катерина Єсікова
4 листопада, 2024 понедiлок
15:59
Війна з Росією путін путлер

У березні 2022 року російська сторона запропонувала Україні "Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України", який нагадує вимогу капітуляції

Зміст

Про це повідомляє проєкт "Система", який є підрозділом розслідувань Радіо Свобода.

Зазначається, що проєкт під назвою "Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України" був датований 7 березня 2022 року, через 11 днів після того, як Росія почала вторгнення, і через тиждень після початку переговорів між Україною та Росією.

Відповідний документ, як встановили журналісти, був переданий українській делегації 7 березня 2022 року під час третього раунду переговорів в Біловезькій пущі в Білорусі.

За словами видавців, це перший відомий документ, який викладає умови Росії щодо мирної угоди після початку повномасштабне вторгнення.

"Якби українська влада пішла на ці умови, то це б перетворило Україну на маріонеткове утворення, з фіктивним нейтральним статусом, із крихітною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом, довелося б визнати незалежність Донецької та Луганської області в цілому, а також великих територій, які на той час ще були під контролем Києва", - зазначають журналісти.

Документ містить шість сторінок основного договору та чотири сторінки додатків. 18 статей охоплюють різні сфери: параметри нейтралітету України (військові та міжнародні зобов'язання), питання кордонів, гуманітарні питання (мова, релігія, історія), а також зняття санкцій з Росії.

Що пропонувала РФ

Проєкт передбачав, щоб Україна скоротила свою армію до 50 тис. людей, включаючи півтори тисячі офіцерського складу (це вп'ятеро менше, ніж Україна мала до 2022 року). Якби це бажання виповнилося, в України залишилося б лише чотири кораблі, 55 вертольотів та 300 танків.

Крім цього, Україні пропонували "не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю стрілянини понад 250 км". 

Саме таку відстань, наприклад, відокремлює Кримський міст від контрольованого Україною Гуляйполя, розташованого неподалік лінії фронту. Ба більше, Росія залишала за собою право в майбутньому забороняти Україні "будь-які інші види озброєння, які можуть бути розроблені в результаті наукових досліджень".

Також, згідно з договором, Україна мала визнати незалежність так званих Донецької та Луганської республік у межах адміністративних областей України (станом на 24 лютого 2022 року Росія контролювала лише частину цих областей і не завоювала їх повністю і тепер, наприкінці 2024 року).

Росія також вимагала скасування всіх санкцій - як українських, так і міжнародних – та відкликання всіх міжнародних позовів, поданих з 2014 року.

Водночас Росія наполягала на надання російській мові статусу державної та відновлення всіх майнових прав Української православної церкви (Московського патріархату).

"Нарешті, автори проєкту вимагали "скасувати й більше не вводити будь-які заборони символіки, що асоціюється у державах із перемогою над нацизмом", тобто фактично знову легалізувати в Україні радянські та комуністичні символи. До документа додано перелік українських законів, які автори назвали прикладами "нацифікації та героїзації нацизму", - йдеться у повідомленні.

  • Російський диктатор Володимир Путін 24 жовтня заявив, нібито Україна через Туреччину пропонувала РФ провести перемовини щодо мирних ініціатив.

 

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Військові новини
переговори з РФ
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