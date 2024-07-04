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У процесі розмінування Чорного моря Туреччина, Болгарія та Румунія знищили вже 6 мін

4 липня, 2024 четвер
20:35
Війна з Росією Чорне море, узбережжя

З початку операції з розмінування Чорного моря країнами-членами НАТО Болгарією, Румунією та Туреччиною знищено шість мін

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Про це повідомляє Maritime.bg.

"На сьогодні в нашій акваторії виявлено та знищено 6 дрейфуючих мін, у значній частині виявлено уламки ракетної зброї, в іншій частині не виявлено небезпечних предметів", - заявив болгарськи капітан I рангу Тодор Богданов.

Командир військово-морських сил Болгарії, контрадмірал Кирило Михайлов зауважив, що подібна операція не проводилась із моменту закінчення Другої світової війни. 

Водночас Богданов додав, війна РФ проти України спричинила наслідки, які вплинули зокрема на ризики й загрози судноплавству в західній частині Чорного моря.

За його словами, військово-морські сили Болгарії за останні 2,5 роки отримали понад 60 сигналів від громадських, національних і партнерських організацій про об'єкти, схожі на міни, у акваторіях і біля берегової лінії держави.

"Це історична місія і винятково важливе завдання, яке ми продовжуємо виконувати щодня, щогодини від початку війни. До цього кожна держава докладала зусиль самостійно, а тепер ми об'єднуємо наші зусилля і діятимемо разом задля усунення цієї загрози", - підкреслив Михайлов.

  • 11 січня Туреччина, Болгарія та Румунія після місяців переговорів підписали угоду про спільний план щодо очищення Чорного моря від мін.
  • 1 липня Туреччина, Болгарія та Румунія розпочали в Чорному морі спільні протимінні операції для підвищення безпеки судноплавства й, зокрема, для експорту українського зерна.
Теги:
Україна
Росія
Румунія
Туреччина
Болгарія
НАТО
Чорне море
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