У Росії проломили череп пропагандисту Олександру Коробову - воєнний злочинець помер на місці
У Росії ліквідували пропагандиста Олександра Коробова, який знімав сюжети на окупованих територіях України - чоловіку проломили череп
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Так, 15 вересня у Білгороді невідомі напали на пропагандиста Олександра Коробова на прізвисько "Краб". Чоловіку зламали череп, внаслідок чого він помер на місці.
За даними ГУР, пропагандист працював на каналах "Россія 1" та "Звезда", а також вихваляв воєнних злочинців з російської армії в ефірі програм Скабєєвої. Крім цього, Коробов неодноразово отримував за це нагороди від кремлівського диктатора Володимира Путіна.
"У гонитві за визнанням та рублями від кремлівських господарів постійно виконував брудну роботу геть далеко від рідних місць - наприклад, на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.
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