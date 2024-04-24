У Росії відкрили кримінальну справу проти священника через ікони з Бандерою й Шухевичем
В Омську порушили кримінальну справу проти 57-річного священника УГКЦ через "реабілітацію нацизму" та "порушення права на свободу совісті та віросповідань"
Про це повідомляє Медіазона із посиланням на Слідком Росії.
Зазначається, що священник знайшов "стилізоване під ікону зображення на фоні Святої Богородиці українських посібників нацизму - бандерівців" і помітив його у трапезній церкві.
В управлінні ФСБ по Омській області повідомили, що на іконі зображено лідера українського націоналістичного руху Степана Бандеру, воєначальника Романа Шухевича і кардинала-священика Йосипа Сліпого.
Крім цього, ФСБ стверджує, що підозрюваний "розповсюджував серед парафіян ідеї винятковості однієї релігії над іншою, а також переваги українського народу над росіянами".
За даними Shot, фігурантом справи виявився настоятель грекокатолицької парафії в Омську Ігор Максимов. Під час обшуку у нього нібито знайшли молитовники українською мовою та книги з історії "Української повстанської армії".
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