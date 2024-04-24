У Росії відкрили кримінальну справу проти священника через ікони з Бандерою й Шухевичем

Про це повідомляє Медіазона із посиланням на Слідком Росії.

Зазначається, що священник знайшов "стилізоване під ікону зображення на фоні Святої Богородиці українських посібників нацизму - бандерівців" і помітив його у трапезній церкві.

В управлінні ФСБ по Омській області повідомили, що на іконі зображено лідера українського націоналістичного руху Степана Бандеру, воєначальника Романа Шухевича і кардинала-священика Йосипа Сліпого.

Крім цього, ФСБ стверджує, що підозрюваний "розповсюджував серед парафіян ідеї винятковості однієї релігії над іншою, а також переваги українського народу над росіянами".

За даними Shot, фігурантом справи виявився настоятель грекокатолицької парафії в Омську Ігор Максимов. Під час обшуку у нього нібито знайшли молитовники українською мовою та книги з історії "Української повстанської армії".