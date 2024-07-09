У США переконані, що РФ не здійснить проривів в Україні найближчими місяцями, - NYT

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, американські чиновники та експерти вважають, що значний прорив російських військ в Україні в найближчі місяці малоймовірний. Попри виснаження українських сил, вони, ймовірно, зможуть стримати подальше просування російської армії.

Ерік Чіарамелла, колишній співробітник розвідки і експерт з питань України, зазначив, що за останні 18 місяців стало зрозуміло, що ні Росія, ні Україна не мають ресурсів для радикального перелому ситуації на фронті.

Американські чиновники визнають, що Росія могла б досягти значного прогресу, збільшивши масштаби військового призову та підготовки. Однак їхні оцінки наразі свідчать, що Росія не має достатньої кількості особового складу для значного прориву.

Попри постачання зброї з Китаю, Ірану та Північної Кореї, російські війська зіткнулися з браком кадрів.

Деякі посадовці кажуть, що навіть не відвоювавши формально свої землі, Україна все одно може вийти переможцем у війні, зблизившись з НАТО і Європою.