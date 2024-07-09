У США переконані, що РФ не здійснить проривів в Україні найближчими місяцями, - NYT
У США висловили переконання, що Росія навряд чи отримає значні територіальні здобутки в Україні в найближчі місяці, оскільки її погано підготовлені війська намагаються прорвати українську оборону, посилену західним озброєнням
Про це повідомляє The New York Times.
За даними видання, американські чиновники та експерти вважають, що значний прорив російських військ в Україні в найближчі місяці малоймовірний. Попри виснаження українських сил, вони, ймовірно, зможуть стримати подальше просування російської армії.
Ерік Чіарамелла, колишній співробітник розвідки і експерт з питань України, зазначив, що за останні 18 місяців стало зрозуміло, що ні Росія, ні Україна не мають ресурсів для радикального перелому ситуації на фронті.
Американські чиновники визнають, що Росія могла б досягти значного прогресу, збільшивши масштаби військового призову та підготовки. Однак їхні оцінки наразі свідчать, що Росія не має достатньої кількості особового складу для значного прориву.
Попри постачання зброї з Китаю, Ірану та Північної Кореї, російські війська зіткнулися з браком кадрів.
Деякі посадовці кажуть, що навіть не відвоювавши формально свої землі, Україна все одно може вийти переможцем у війні, зблизившись з НАТО і Європою.
- 2 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні слід очікувати нових оголошень стосовно посилення систем протиповітряної оборони ще, ймовірно, до Вашингтонського саміту НАТО, який відбуватиметься 9-11 липня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.06
- EUR Купівля 43.82Продаж 44.58
- Актуальне
- Важливе