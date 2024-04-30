У Тамбові цигани привезли здавати на брухт БПЛА, імовірно російський

Про це повідомляє База.

За даними видання, напередодні співробітники пункту прийому металобрухту в Первомайському районі викликали поліцію, коли отримали такий товар від місцевої циганської діаспори.

БПЛА, зважаючи на все, російський. Найімовірніше, це розвідувальний Орлан-10. Де було вкрадено чи знайдено цього безпілотника, зараз з'ясовує поліція.

За уточненими даними, безпілотника після дослідження відправлять до Москви.