У Тамбові цигани привезли здавати на брухт БПЛА, імовірно російський
Цигани привезли на брухт у Тамбовській області безпілотник – імовірно це російський дрон-розвідник "Орлан-10"
Про це повідомляє База.
За даними видання, напередодні співробітники пункту прийому металобрухту в Первомайському районі викликали поліцію, коли отримали такий товар від місцевої циганської діаспори.
БПЛА, зважаючи на все, російський. Найімовірніше, це розвідувальний Орлан-10. Де було вкрадено чи знайдено цього безпілотника, зараз з'ясовує поліція.
За уточненими даними, безпілотника після дослідження відправлять до Москви.
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