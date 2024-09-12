Україна має право бити по авіабазах, з яких злітають російські бомбардувальники, - глава МЗС Польщі Сікорський

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Le Monde.

Сікорський висловився, що Київ має право збивати російські бомбардувальники, які запускають ракети по українській території. Також, за його словами, Україна може бити по російських авіабазах, із яких злітають російські бомбардувальники.

Очільник закордонного відомства Польщі підкреслив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну засудила більшість Генеральної асамблеї ООН, а Київ як жертва агресії має право захищатися, зокрема, й на російській території.

"Я розумію аргументи тих, кому потрібно контролювати температуру цього конфлікту. Але мене турбує те, що нас постійно запитують про "червоні лінії" Путіна, але ніколи про наші власні. Польща – єдина країна в Європейському Союзі, яка межує і з Росією, і з Україною, і у нас є досить очевидна "червона лінія", яка полягає в тому, щоб не допустити загибелі наших громадян від російських ракет або безпілотників, які увірвалися в наш повітряний простір", - сказав він.

Водночас Сікорський поділився своєю думкою щодо ракет і дронів РФ, які перетинають польський кордон.

"Згідно з нашою конституцією, першим обов'язком польської армії є захист наших кордонів, що також стосується нашого повітряного простору. Коли ракета наближається до нашого повітряного простору, моя особиста думка полягає в тому, що ми маємо право на самооборону. Цим ракетам тут абсолютно не місце", - наголосив міністр.