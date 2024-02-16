Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 16 лютого січня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Очільник МЗС РФ С. Лавров заявив: "Захід точно допомагає наводити удари українських військ по російських цілях, він бере участь у війні проти РФ".

Дезінформація: Самопроголошений президент Білорусі О. Лукашенко заявив: "Прикордонники 2-3 рази на тиждень затримують українських диверсантів на кордоні".

Маніпуляція: МЗС РФ поширило заяву колишнього голови Місії Спостерігачів Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі у РФ Дьорда Варги: "Україна не може функціонувати самостійно, більша частина її ресурсів запитується й узгоджується як пожертвування близько 40 країн, контрольованих Вашингтоном".