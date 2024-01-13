Україні потрібно більше штурмовиків для війни з Росією, - Сирський
Україні потрібно більше військової авіації для війни з Росією, зокрема американські штурмовики А-10 для підтримки піхоти та літаки з ракетами великої дальності
Про це заявив командувач Сухопутних сил України Олександр Сирський.
"Я б говорив про А-10 як про варіант, якщо їх нам дадуть... це не нова машина, але надійна, яка зарекомендувала себе в багатьох війнах, і яка має широку базу зброї для ураження наземних цілей на допомогу піхоті", - сказав він.
За його словами, А-10 надасть вирішальну підтримку наземним силам, коли вони намагатимуться перехопити ініціативу на фронті.
"Це для знищення наземних цілей: танків, артилерії... всього, що протидіє піхоті", - сказав Сирський і додав, що важливу роль також можуть зіграти ударні гелікоптери, зокрема AH-64 Apache й AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk.
Довідка. A-10 Thunderbolt - дозвуковий штурмовик, вироблений у Сполучених Штатах, який перебуває на озброєнні з 1970-х років.
- Естонська розвідка припустила, що посилені ракетні удари по об’єктах на території України Росією свідчать про те, що Москва вважає появу в Україні винищувачів F-16 небезпечною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.06 Купівля 38.06Продаж 38.83
- EUR Купівля 41.79Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе