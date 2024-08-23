"Українські чоловіки не зможуть вступити на бюджет в університет": російські фейки за 22 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 22 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 22 серпня російські пропагандисти запустили 2 фейки.
Фейк: Російський диктатор Володимир Путін заявив: "ЗСУ намагалися завдавати ударів по Курській АЕС".
Спростування: Фейк, спрямований на дискредитацію України на міжнародній арені. Водночас саме Росія постійно використовує ядерний шантаж, намагаючись досягти своїх цілей.
Фейк: Російські пропагандисти поширюють фото наказу нібито Міністерства освіти і науки України, який "скасовує бюджетні місця для чоловіків призовного віку".
Спростування: Цей наказ є фейком. По-перше, він містить граматичні помилки, що не притаманно офіційним документам. По-друге, на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України такий документ відсутній.
- Раніше російські пропагандисти поширили фейк, що ЗСУ Курщині розстріляли двох людей, які евакуйовувалися вплав через річку.
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