"Українські чоловіки не зможуть вступити на бюджет в університет": російські фейки за 22 серпня

За версією ЦПД при РНБО України, 22 серпня російські пропагандисти запустили 2 фейки.

Фейк: Російський диктатор Володимир Путін заявив: "ЗСУ намагалися завдавати ударів по Курській АЕС".

Спростування: Фейк, спрямований на дискредитацію України на міжнародній арені. Водночас саме Росія постійно використовує ядерний шантаж, намагаючись досягти своїх цілей.

Фейк: Російські пропагандисти поширюють фото наказу нібито Міністерства освіти і науки України, який "скасовує бюджетні місця для чоловіків призовного віку".

Спростування: Цей наказ є фейком. По-перше, він містить граматичні помилки, що не притаманно офіційним документам. По-друге, на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України такий документ відсутній.