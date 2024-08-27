Увечері 26 серпня РФ вдарила по храму на Донеччині: через повторні обстріли пожежу загасили лише зранку
Російська окупаційна армія у понеділок, 26 серпня, атакувала Покровський район Донеччини внаслідок чого виникла пожежа у місцевому храмі: через повторні обстріли вогнеборці ліквідували пожежу лише зранку
Про це інформує МВС.
Вказано, що пожежа у храмі виникла через російський обстріл селища Новоекономічне Покровського району Донецької області.
"Рятувальники, які прибули на місце події, з ризиком для власного життя намагалися ліквідувати пожежу, але були змушені призупинити роботи через повторні обстріли. Лише зранку вогнеборцям вдалося повернутися на місце обстрілу та повністю ліквідувати пожежу", - розповіли в МВС.
Фото: ДСНС Донеччини
Фото: ДСНС Донеччини
- 27 серпня РФ атакувала Херсон та Новоолександрівку в області за допомогою БПЛА та артилерії, внаслідок чого три людини отримали поранення.
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