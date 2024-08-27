Увечері 26 серпня РФ вдарила по храму на Донеччині: через повторні обстріли пожежу загасили лише зранку

Про це інформує МВС.

Вказано, що пожежа у храмі виникла через російський обстріл селища Новоекономічне Покровського району Донецької області.

"Рятувальники, які прибули на місце події, з ризиком для власного життя намагалися ліквідувати пожежу, але були змушені призупинити роботи через повторні обстріли. Лише зранку вогнеборцям вдалося повернутися на місце обстрілу та повністю ліквідувати пожежу", - розповіли в МВС.

Фото: ДСНС Донеччини

Фото: ДСНС Донеччини