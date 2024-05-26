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В ISW назвали можливу причину провалу наступу РФ на півночі Харківщини

26 травня, 2024 неділя
10:05
Війна з Росією окупанти

Спроба наступу російських окупантів на півночі Харківської області зірвалася через передчасний початок наступальних операцій та відмову російського командування залучити максимальні резерви

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські війська розпочали свою наступальну операцію на півночі Харківської області з обмеженими силами та ще не перекинули туди значні резерви, що призвело до зниження темпів російського просування і наступальних операцій.

"Таке зниження темпів, ймовірно, надає українським військам тактичні можливості для контратак, хоча українські війська ще не проводять обмежену контрнаступальну операцію, яка має на меті повністю витіснити російські війська з північної Харківської області", - ідеться у звіті.

Експерти додають, що розрізненість підрозділів армії РФ, які наразі діють на півночі Харківської області, і явна нерішучість військових у питанні залучення до бойових дій наявних резервів свідчить про те, що російські війська, ймовірно, намагаються довести чисельність Північного угруповання до запланованої кінцевої перед тим, як активізувати наступальні операції на півночі Харківщини.

Згідно з повідомленнями, на момент початку наступальних операцій 10 травня у складі Північного угруповання військ у районі кордону перебувало близько 35 тисяч військовослужбовців, тоді як українські джерела вказували, що російські військові мають намір зосередити в цьому районі від 50 000 до 70 000 військовослужбовців.

Експерти припускають, що російські війська, ймовірно, розпочали наступальну операцію на півночі Харківської області раніше запланованого терміну, використовуючи недостатню кількість особового складу, сподіваючись закріпитися до того, як прибуття на фронт військової допомоги з боку США зробить це завдання ще більш важким.

Отже, ймовірно, передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківщини.

Водночас експерти ISW наголошують, що військам РФ вдалося заскочити українські сили зненацька 10 травня і досягти тактично значних успіхів у районах, які, за повідомленнями українських офіційних осіб, були менш захищеними.

  • Згідно зі зведенням українського Генштабу, станом на пізній вечір 25 травня загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій по всій лінії фронту зросла до 99. Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою всієї лінії фронту.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Харківщина
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