В Україні не залишилося жодної ГЕС, яку б не атакувала Росія, - Укргідроенерго
Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що за час повномасштабного вторгнення Росії було атаковано всі гідроелектростанції в Україні
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
За словами гендиректора Укргідроенерго, внаслідок ворожих атак українські ГЕС втратили близько 40% генерації, а теплові станції - понад 80%. Ці джерела генерації є балансуючими для української енергетики, тому є дефіцит балансуючої генерації.
"На сьогоднішній день, на жаль, немає ні однієї станції, яка б не була атакована російським агресором. Більше 130 ракетних ударів було завдано по нашій генерації. Ми розуміємо, що втрачаємо і втратили чимало", - зазначив Сирота.
Він наголосив, що Каховська ГЕС була втрачена повністю, а Дніпрогес значно пошкоджений. Всі інші гідроелектростанції - у процесі відновлення.
"Що буде можливо відновити, ми ще не знаємо. До осінньо-зимового періоду стоїть завдання відновитися максимально, але на сьогодні це питання складне, тому що як не кожен тиждень, то кожен місяць постійно ракетні удари. Ми плануємо одне, а ворог планує інше. Тому сьогодні прогнозувати щось дуже важко", - додав Сирота.
- Нагадаємо, під час атаки на Україну 26 серпня росіяни намагалися зруйнувати Київську ГЕС. За даними Defense Express, ворог використовував декілька ракет для ударів по Київській ГЕС - "Кинджал", дві ракети "Калібр" і одну ракету Х-101.
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