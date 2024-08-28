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В Україні не залишилося жодної ГЕС, яку б не атакувала Росія, - Укргідроенерго

Світлана Кравченко
28 серпня, 2024 середа
14:22
Війна з Росією Дніпрогес

Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що за час повномасштабного вторгнення Росії було атаковано всі гідроелектростанції в Україні

Зміст

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За словами гендиректора Укргідроенерго, внаслідок ворожих атак українські ГЕС втратили близько 40% генерації, а  теплові станції - понад 80%. Ці джерела генерації є балансуючими для української енергетики, тому є дефіцит балансуючої генерації.

"На сьогоднішній день, на жаль, немає ні однієї станції, яка б не була атакована російським агресором. Більше 130 ракетних ударів було завдано по нашій генерації. Ми розуміємо, що втрачаємо і втратили чимало", - зазначив Сирота.

Він наголосив, що Каховська ГЕС була втрачена повністю, а Дніпрогес значно пошкоджений. Всі інші гідроелектростанції - у процесі відновлення.

"Що буде можливо відновити, ми ще не знаємо. До осінньо-зимового періоду стоїть завдання відновитися максимально, але на сьогодні це питання складне, тому що як не кожен тиждень, то кожен місяць постійно ракетні удари. Ми плануємо одне, а ворог планує інше. Тому сьогодні прогнозувати щось дуже важко", - додав Сирота.

Теги:
Україна
російська армія
Енергія
Економіка
ракетний удар
Енергетика
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