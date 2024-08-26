Якими ракетами росіяни били по ГЕС, цілі та наслідки масованої атаки 26 серпня. Колонка Сергія Згурця

Атака РФ 26 серпня

Сьогодні 26 серпня вночі й зранку РФ завдала по Україні комбінованого удару з використанням дронів, крилатих керованих ракет наземного, повітряного і морського базування. Було використано понад 100 ракет та близько сотні ударних дронів типу "шахед". Поки що Повітряні сили не надали деталізації щодо засобів нападу й статистику збиття ракет і дронів. У липні та серпні ворог здебільшого використовував "шахеди" і незначну кількість ракет. Росіяни накопичували ракети для атаки, яка відбулася сьогодні. Постраждали 15 областей України внаслідок ракетного ворожого обстрілу.

Російські загарбники вкотре цілили насамперед по об'єктах енергетичної структури нашої держави. Під час атаки ворог намагався зруйнувати Київську ГЕС. За даними Defense Express, ворог використовував декілька ракет для ударів по Київській ГЕС - "Кинджал", дві ракети "Калібр" і одну ракету Х-101. Що було збито? Було збито "Кинджал", один "Калібр" впав або був збитий, також збита ракета Х-101. Одна ракета "Калібр" зачепила трансформаторну станцію на Київській ГЕС.

Це визнали наші чиновники, говорячи про те, що прориву греблі й критичних пошкоджень станції немає. Це правда, тому що греблі збудовані таким чином, що спроможні витримати значну кількість ударів, і балістичних ракет. Але зараз ворог намагається цілити у найбільш вразливі місця на ГЕС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що існує два конкретних рішення, які наші партнери можуть прийняти, щоб допомогти нам якнайшвидше покласти край російському терору. По-перше, це підтвердити право України на далекобійні удари по всіх легітимних військових цілях вглиб території РФ. Думаю, що мова йде про можливість використання ATACMS на глибину 300 кілометрів. Це те, що нам вкрай потрібно. По-друге, це згода на використання можливостей наших партнерів для збиття ракет та безпілотників, що наближаються до їхнього повітряного простору.

Сьогодні один з безпілотників чи крилата ракета залетіла в простір Польщі, але Польща цей безпілотний літальний апарат не збивала. Зараз вони намагаються з'ясувати, що знову відбулось, тому що не вперше російські ракети залітають в простір країни НАТО, але реакції майже немає.

Ракета-дрон "Паляниця"

Поки немає дозволу на використання ATACMS, Україна намагається розширити арсенал власних засобів знищення російських цілей, летовищ та інших військових об'єктів. Варто згадати, що на День Незалежності президент України сказав про те, що вперше було використано ракету-дрон під назвою "Паляниця". Є досить непросте відео, де складно розібратися, що має відношення до балістичних ракет, а що до ракети-дрона "Паляниця", тому що на відео показані фрагменти створення балістичних ракет на Південному машинобудівному заводі.

Є схема ракети-дрона "Паляниця", який має дальність до 600 км. На відео пояснюється, що мета створення розробки – можливість знищення російських об'єктів в глибині території РФ. Ця розробка була здійснена за півтора року. Більше технічних показників щодо цього дрону не надається, але це абсолютно зрозуміло, бо важливо, що така система створена. Тепер треба домогтися масштабування і того, щоб наші військові ефективно використовували цей новий засіб знищення ворога, так само, як російські загарбники відчули силу цієї зброї.

На мапі бачимо зону ураження російських об'єктів, які можуть підпадати під вплив цього далекобійного засобу. Сподіваюсь, що "Паляниця" пройде шлях, який пройшли далекобійні дрони й FPV-дрони, які в руках наших військових стали надійним засобом стримування та знищення противника.

Робота українських дронарів на лінії фронту

Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка з Харківського напрямку, розповів, що противник періодично вживає масовані ударно-штурмові дії, а останнім часом залучає броньовану та легкоброньовану техніку. Ворог свої завдання по Харківській області не виконує, Сили оборони в єдиній злагодженій роботі достатньо надійно протидіють. Щодо ворожої живої сили, то більшість з них гине ще на шляху сполучення, а решту зустрічають українські штурмові підрозділи та ефективно знищують. Під час штурмових дій окупанти втрачають понад 70% своєї легкоброньованої техніки. Під час останнього штурму було ліквідовано 12 одиниць російської військової техніки, тобто це так звані сараї – БМП, танки, які обварені зверху металевим захистом. За таким захистом перебуває штурмова піхота противника, яку також нищать.

Командир батальйону зазначив, що завдяки безпілотним системам налагоджена доставка необхідної провізії, гумвантажів, боєприпасів на передню лінію зіткнення, щоб зайвий раз не ризикувати особовим складом. Додатково засоби БПЛА зараз дозволяють бити ворога значно далі, ніж це було влітку 2023 року, зокрема, і на території РФ. Це відбувається коштом модернізації тих засобів БПЛА, які у нас є, також масштабування державних програм та постійна підтримка українців у набутті спроможностей Сил оборони. Попри низку бюрократичних проблем та ті виклики, які є в середині держави, так чи інакше військово-промисловий комплекс, приватні компанії розвиваються, отримують фінансування, відповідно, українські захисники мають мінімальний необхідний ресурс для ефективного виконання завдань на полі бою.

Офіцер пояснив щодо потреб у БПЛА на полі бою, то один розрахунок за світловий день може застосувати 50 FPV-дронів, якими буде знищено або пошкоджено 30 цілей противника. Орієнтовно, на сьогодні така статистика. Якби у нашого підрозділу на день було 100 дронів, то ми б успішно застосували всі 100, відповідно, уражених ворожих цілей було 50-60. Тому розвідувальних та ударних дронів ніколи не буде вдосталь. Це питання не тільки України, а й РФ, бо і там не можуть повною мірою забезпечити засобами БПЛА свої війська. Відповідно, чим більше розвідувальних дронів, тим краще бачимо ворога, а чим більше ударних – ефективніше знищуємо противника.

Федоренко підкреслив, що Україна зараз попереду противника щодо модернізації FPV-дронів, а саме, додання автоматичного наведення, який має додатково обходити засоби РЕБ, підвищити ефективність застосування наших FPV. Якщо говорити про оптоволокно, то ця розробка є не тільки у РФ. Низка компаній в Україні також створюють такі розробки, які використовуються на полі бою. Тому ці засоби під певні задачі будуть використовуватися не тільки окупантами, а й Силами оборони. Є упевненість, що і системи РЕБ будуть максимально синхронізовані та нададуть можливості українським оборонцям отримати мінімальний вплив радіоелектронного придушення шляхом застосування дружнього РЕБу.