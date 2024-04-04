В Україні пошкоджено або зруйновано 1974 об'єкти культурної інфраструктури через агресію РФ
Унаслідок російської збройної агресії в Україні зазнали пошкоджень 1974 об’єкти культурної інфраструктури. З них 321 об’єкт повністю знищений
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
Станом на 25 березня збитків зазнали 1974 заклади культури, з них повністю зруйновано 321 об’єкт, тобто 16,3%. Через війну Росії проти України зруйновано 29 закладів культури державної форми власності, що становить 9,8% від загальної чисельності в державі, а також 1945 комунальної форми власності (6%).
Згідно зі звітом, наданим МКІП обласними та Київською міською військовою адміністраціями, найбільше пошкоджень зазнали об’єкти в Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській та Миколаївській регіонах.
З 24 лютого 2022 року найбільших збитків зазнала культурна інфраструктура в Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій областях та в Києві.
У МКІП також розповіли, що в Україні загалом постраждали 951 клубний заклад, 705 бібліотек, 151 заклад мистецької освіти, 114 галерей та музеїв, 36 театрів, кінотеатрів і філармоній, 14 парків зоопарків, заповідників та 3 цирки.
"На кінець березня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості закладів культури, що постраждали під час бойових дій та окупації", - додали в Міністерстві.
- 19 лютого Міністерство культури та інформаційної політики підписало меморандуми про співробітництво у галузі охорони культурної спадщини з КНУБА та Українським міжнародним інститутом відновлення.
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