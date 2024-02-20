МКІП підписало з науковими інституціями меморандуми про охорону культурної спадщини

Про це йдеться на сайті МКІП.

Підписання меморандумів відбулося у Київському національному університеті будівництва та архітектури (КНУБА).

"Тільки поєднання зусиль з боку всіх зацікавлених сторін - органів законодавчої та виконавчої влади, громадських інституцій, закладів вищої освіти, наших міжнародних партнерів - дасть нам можливість вирішити завдання у сфері збереження культурної спадщини. Я переконаний, що цей документ знайде своє відображення в нормативних актах, які зроблять цю галузь більш зрозумілою, ефективною та захищеною", - сказав в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Зазначається, що перший меморандум підписали т. в. о. міністра та ректор КНУБА, доктор економічних наук Петро Куліков.

"Меморандум дозволить разом працювати над збереженням пам’яток в Україні. Ми маємо більш дбайливо ставитися до того, що збудували наші предки", - зазначив ректор КНУБА.

Як зазначають у міністерстві, меморандум з КНУБА сприятиме координації заходів між МКІП та університетом щодо обміну знаннями та досвідом у галузях національної інфраструктури геопросторових даних, геоінформатики, фотограмметрії, геодезії, картографії, землеустрою і кадастру, містобудування і архітектури з метою виявлення, дослідження, обліку, охорони та збереження об’єктів культурної спадщини.

Зокрема, сторони зобов’язалися співпрацювати у питаннях оновлення аналітики щодо стану об’єктів культурної спадщини, розробляти облікову документацію потенційно цінних об’єктів, сприяти можливому започаткуванню напрямку професійної атестації архітекторів «Реставрація нерухомих об’єктів культурної спадщини» на базі КНУБА.

Зазначається, що УМІВ створений у 2023 році під патронатом КНУБА, зараз працює як самостійна інституція задля підтримки проєктів з відбудови регіонів України, постраждалих від російської агресії.

З нагоди підписання меморандумів відбувся науково-практичний семінар «Разом для збереження культурної спадщини України», під час якого представники органів влади, науковці та партнери окреслили нагальні завдання у галузі збереження культурної спадщини України.

Як зазначив Карандєєв, наразі для України важливо розв’язати питання цифровізації баз даних.



"Ми маємо опікуватися тим, щоб культурна спадщина, яку можуть зруйнувати, залишилася в цифрових копіях для подальшого відновлення. З цією метою МКІП спільно з Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади та Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури розробило Державний реєстр нерухомих пам’яток України. Він впроваджується зараз у роботу, наповнюється і надалі, сподіваємося, стане потужним інструментом задля обліку об’єктів культурної спадщини", - зазначив т. в. о. міністра.