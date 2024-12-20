В уряді обговорили розвиток системи цивільного захисту: основний акцент – на укриттях

Про це повідомляє Урядовий портал за підсумками наради під головуванням прем'єра Дениса Шмигаля.

Одне з основних питань, яке обговорили на заході, – практичні кроки роботи Коаліції цивільного захисту.

У жовтні Шмигаль у Гельсінкі провів зустріч із прем'єром Фінляндії Петтері Орпо, на якій запропонував створити коаліцію цивільного захисту.

"Ми сподіваємося, що до коаліції приєднаються як європейські країни, так і держави з інших континентів", - сказав очільник уряду на нараді 20 грудня.

Він зазначив, що, за інформацією МВС, із 2022 року кількість об'єктів фонду захисних споруд збільшено втричі, на сьогодні їхня кількість сягає 62 655.

"Наша мета – покращення наявних укриттів, створення нових, особливо в медичних закладах та закладах освіти, та забезпечення роботи укриттів за фінською моделлю, коли всі сховища мають одночасно високий ступінь захисту та подвійне призначення", - сказав Шмигаль.

Він додав, що відповідальні міністерства вже розробляють довгострокову стратегію.