Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вивезли 1000 дітей з ТОТ Херсонщини на "оздоровлення"

Про це повідомив Уповноважений ВР України з прав людин Дмитро Лубінець.

За його словами, за понад два роки від початку повномасштабного вторгнення Росія систематично вивозить українських дітей віком від 6,5 до 16 років за тисячі кілометрів від дому - ознайомитися з "красою" російського регіону, який взяв шефство над ТОТ Херсонщини.

"Більшість з цих дітей мають батьків, які своєю чергою, ймовірно, надають дозвіл на вивезення дитини. Однак наскільки такий вибір є вільним в умовах окупації, лишається відкритим питанням", - написав омбудсман.

Він зазначив, що діти вимушено переймають культуру та традиції ворожої держави. Окупанти залучають ресурси для знищення їхньої української ідентичності, що своєю чергою є складовою геноцидної політики РФ.

"Такі дії грубо порушують права дітей та міжнародні норми захисту прав людини. Україна продовжує наполягати на потребі отримання доступу для міжнародних організацій на ТОТ та притягненні винних у порушенні прав українських дітей до відповідальності", - наголосив Лубінець.