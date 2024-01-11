Витримати 2024 рік - не дати заморозити війну та не дозволити РФ стати потужною, - Зеленський
Для України витримати 2024 рік означає не дати РФ заморозити війну й не дозволити їй стати потужною
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсем.
"Витримати цей рік - не здати території наші, не дати заморозити конфлікт будь-кому", - сказав Зеленський.
Також президент України наголосив, що ворогові не можна дозволити підготуватися до потужного контрнаступу й збільшити виробництво зброї, аби молоді люди, які сьогодні не знають, для чого приходять на нашу землю й вмирають, не перетворились через інформаційну політику, додаткові роки й тренування в ту саму армію, яка на початку війни до нас прийшла і нас вбивала. І це все відповідає на питання чого не дати - не дати Росії стати потужною.
Також він висловив думку, що в разі замороженого конфлікту, санкції з РФ можуть знімати.
"Всі почнуть риторику, а для чого новий санкційний пакет, якщо немає бойових дій. Для чого застосовувати до них трибунал, все ж закінчено, заморожено. Але це буде незакінчена війна", - акцентував президент, додавши, що таке "затишшя" буде підготовкою окупантів до реваншу.
"Тому плани - не допустити всього цього. Консолідувати суспільство інших держав, щоб наші плани співпадали з цілями наших партнерів і можливостями. Бо виконати наші плани - це бути потужними", - резюмував Зеленський.
- 11 січня, під час візиту Володимира Зеленського до Латвії, очільник країни Едгарс Рінкевичс анонсував новий пакет військової допомоги Україні.
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