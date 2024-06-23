Військові підтвердили знищення складу "шахедів" та інфраструктури росіян на Кубані 21 червня

Про це інформує пресслужба ВМСУ.

Зазначається, що нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування Shahed-136/Герань-2, навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БПЛА, що розташовані в російському Краснодарському краї.

Окрім засобів ураження, також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування пусків "шахедів" та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотників.

"Військово-Морські сили Збройних Сил України разом із побратимами із Сил оборони, продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", - додали у ВМСУ