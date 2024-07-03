"Військові постачання Росії ставлять хрест на розвитку Китаю": в "Інформаційному спротиві" прокоментували повідомлення про аналог іранського Shahed-136
Економіка Китаю залежить від експорту до країн Заходу, насамперед – США та ЄС, тому Пекін не ризикуватиме розвитком країни, здійснюючи військові постачання в Росію
Про це зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи інформацію про те, начебто Китай розробив аналог іранського Shahed-136 і постачатиме його до Росії.
Олександр Коваленко нагадав, що Китай ще в серпні 2023 року представив на російській військовій виставці "Армія-2023" свій дрон-камікадзе Sunflower 200, дуже був схожий на Shahed-136, але з дещо кращими характеристиками. Зокрема, його вага була 175 кг замість 240 кг як у Shahed-136.
"А тепер питання для знавців. Якщо Китай вже щонайменше як рік має дрон-камікадзе, аналогічний Shahed-136, то чому він досі не в Росії і вона його не застосовує по Україні? Правильно. Тому що Китай дотримується політики не військової підтримки Росії", – зауважив оглядач.
Він нагадав про травневі заяви міністра оборони Великобританії Гранта Шаппса про те, начебто Китай постачає Росії летальну зброю. Проте станом на сьогодні жодного китайського снаряда, чи ПТРК, чи танка не було поставлено до Росії.
"Китай – не Іран. Китай – не Північна Корея. Китай – це країна, розвиток, добробут та амбіції якої безпосередньо залежать від його економіки, а вона залежить від експорту до країн Заходу, насамперед – США та ЄС. Військові постачання Росії ставлять хрест на розвитку Китаю, і він це чудово розуміє", – аргументував свою думку Коваленко.
Він наголосив, що військовий союз Китаю та Росії та прямі постачання китайської зброї й техніки РІВ – це найгірше, що можна уявити.
"Але такого ще жодного разу не фіксувалося, і сподіватимусь, не зафіксується ніколи. Тому не поспішайте посипати голову попелом, але чищення кулемета це не скасовує", – додав Коваленко.
- У вівторок, 2 липня, видання Bloomberg з посиланням на анонімні коментарі офіційних осіб написало, що торік китайські й російські компанії провели переговори про співпрацю для копіювання іранського безпілотника Shahed-136. За інформацією видання, вже начебто стартувала розробка й тестування дрона для підготовки до відправлення в Росію. Натомість офіційні особи США заявили, що Китай стримує пряме постачання зброї та артилерії, що майже напевно спричинить більш рішучі дії, наприклад санкції.
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