"Військові постачання Росії ставлять хрест на розвитку Китаю": в "Інформаційному спротиві" прокоментували повідомлення про аналог іранського Shahed-136

Про це зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи інформацію про те, начебто Китай розробив аналог іранського Shahed-136 і постачатиме його до Росії.

Олександр Коваленко нагадав, що Китай ще в серпні 2023 року представив на російській військовій виставці "Армія-2023" свій дрон-камікадзе Sunflower 200, дуже був схожий на Shahed-136, але з дещо кращими характеристиками. Зокрема, його вага була 175 кг замість 240 кг як у Shahed-136.

"А тепер питання для знавців. Якщо Китай вже щонайменше як рік має дрон-камікадзе, аналогічний Shahed-136, то чому він досі не в Росії і вона його не застосовує по Україні? Правильно. Тому що Китай дотримується політики не військової підтримки Росії", – зауважив оглядач.

Він нагадав про травневі заяви міністра оборони Великобританії Гранта Шаппса про те, начебто Китай постачає Росії летальну зброю. Проте станом на сьогодні жодного китайського снаряда, чи ПТРК, чи танка не було поставлено до Росії.

"Китай – не Іран. Китай – не Північна Корея. Китай – це країна, розвиток, добробут та амбіції якої безпосередньо залежать від його економіки, а вона залежить від експорту до країн Заходу, насамперед – США та ЄС. Військові постачання Росії ставлять хрест на розвитку Китаю, і він це чудово розуміє", – аргументував свою думку Коваленко.

Він наголосив, що військовий союз Китаю та Росії та прямі постачання китайської зброї й техніки РІВ – це найгірше, що можна уявити.

"Але такого ще жодного разу не фіксувалося, і сподіватимусь, не зафіксується ніколи. Тому не поспішайте посипати голову попелом, але чищення кулемета це не скасовує", – додав Коваленко.