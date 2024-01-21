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Ексклюзив

Військовий Тимочко: чому цифри мобілізації мають бути в таємниці

21 січня, 2024 неділя
16:04
Війна з Росією ЗСУ, мобілізація

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що обговорення публічно, скільки людей потрібно мобілізувати, є небезпечним, бо це допомагає ворогу прогнозувати наші дії та ресурси

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Питання цифр - скільки потрібно мобілізовувати, я вважаю, що недоцільно обговорювати це взагалі, бо для ворога це дає розуміння кількості, яку хочеться призвати людей. Можна легко спрогнозувати під що їх будуть застосовувати, яка наявність техніки може з'явитися додатково в нас. Тобто де ми можемо потенційно, скажімо, активізувати свою роботу. Те, що мобілізовувати людей потрібно - це однозначно і тут питання навіть стоїть, як на мене, не в тому, щоб призвати 500-600 тисяч, - наголошує військовий. - Для мене в рази стоїть важливіше питання, щоб люди, які не залучені зараз у військовій справі потенційно були готовими взяти зброю, тим паче якщо ми чекаємо цей законопроєкт, який має внести зміни в закони про мобілізацію, військову службу, тотальний опір, то власне тут важливіше говорити, якими силами й засобами готувати те ж саме цивільне населення, або потенційних майбутніх рекрутерів".

Тимочко заявляє, що за два роки війни Україна мала зрозуміти, що чинних військових потрібно підсилювати.

"Ми хочемо зброю, техніку від союзників, але на них все одно потрібно посадити людей і окрім техніки ще потрібно багато інших нюансів, та ж сама логістика, її відновлення, ремонтні бази, які, як правило залучають в рази більше людей, аніж, скажімо, бійців на полі бою. Знову ж таки, скільки наші союзники зможуть до себе взяти на навчання людей, скільки ми зможемо підготувати. Тому цифри варто тримати в таємниці, це моя суб'єктивна думка", - підсумував голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, затягування закону - це злочин проти держави.

"На жаль, ряд політиків абсолютно забавилися в політику і штучну затягують процес інколи абсолютно дурними пропозиціями. Знов, це маніпуляція й зловживання регламентом. Маю велику надію, що окрім якогось політичного вироку в майбутньому цим займуться правоохоронні органи, бо я бачу, що ті фракції, які у свій час гальмували військову службу в резерві, які гальмували законопроєкт про тотальний опір, ті ж самі й зараз десь блокують закон про мобілізацію, ставлячи ставку на ухилянтів", - підсумував Тимочко.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації. Також там йдеться про зміну призовного віку з 27 до 25 років, надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів. Крім того, усіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити в запас.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

21 січня президент України Володимир Зеленський назвав законопроєкт про мобілізацію питанням справедливості, однак наголосив, що не бачить потреби мобілізовувати пів мільйона людей.  

військові
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
Володимир Зеленський
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