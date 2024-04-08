За останні 3 тижні росіяни 21 раз скидали авіабомби на Білгородську область, - росЗМІ

Про це інформує російське видання ASTRA.

Зазначається, що 1 квітня ФАБ-500 знайшли у Ракитянському районі. Мешканців тоді не евакуювали, про постраждалих не повідомлялося.

Уже 2 квітня ще дві ФАБ-500 знайшли у селі Глотове, а наступного дня за 2 кілометри від села Кропивне помітили ФАБ-250.

Крім того, 4 квітня ФАБ-250 знайшли у районі села Козичове. За даними ASTRA, усі боєприпаси вже знищили, постраждалих немає.

Видання зазначає, що за останні 3 тижні відомо вже про 18 авіабомб, які впали на території Білгородської області.

Російська влада вважає за краще це приховувати, а коли це не вдається, називають падіння - "нештатним сходом боєприпасів".

Наразі точних відповідей, чому відбуваються подібні інциденти, немає.