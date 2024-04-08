За останні 3 тижні росіяни 21 раз скидали авіабомби на Білгородську область, - росЗМІ
На початку квітня російські літаки скинули ще 5 авіабомб на Білгородську область. Загалом за останні три тижні у Росії зафіксували 21 такий випадок
Про це інформує російське видання ASTRA.
Зазначається, що 1 квітня ФАБ-500 знайшли у Ракитянському районі. Мешканців тоді не евакуювали, про постраждалих не повідомлялося.
Уже 2 квітня ще дві ФАБ-500 знайшли у селі Глотове, а наступного дня за 2 кілометри від села Кропивне помітили ФАБ-250.
Крім того, 4 квітня ФАБ-250 знайшли у районі села Козичове. За даними ASTRA, усі боєприпаси вже знищили, постраждалих немає.
Видання зазначає, що за останні 3 тижні відомо вже про 18 авіабомб, які впали на території Білгородської області.
Російська влада вважає за краще це приховувати, а коли це не вдається, називають падіння - "нештатним сходом боєприпасів".
Наразі точних відповідей, чому відбуваються подібні інциденти, немає.
- Тим часом у рейтингу великих міст Росії з найкомфортнішим середовищем для проживання прифронтовий Білгород зайняв четверте місце.
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