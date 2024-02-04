За січень ми самотужки зібрали й відправили на фронт 150 дронів, - керівник волонтерського фонду "Ейпріл" Танасійчук

Про це він розповів у етері Еспресо

"Ми підбивали підсумки січня і нашою майстернею було відправлено загалом 150 дронів на фронт. Це дрони, які ми самотужки зібрали. Це надзвичайно багато для невеликого фонду. Таких цифр, якщо відверто, навіть не очікували. Оскільки процес виготовлення дронів дуже динамічний і часто ми не калькулюємо кількість зібраних дронів", - розповів Танасійчук.

За словами Танасійчука, найкращим варіантом масштабування виробництва дронів є невеликі майстерні

"Цей процес потрібно поширювати. Втім, варто поширювати у форматі невеликих майстерень та розосередженого масового виробництва. Я дуже скептично ставлюсь до закликів збирати дрони на кухні. Адже дуже часто у процес виготовлення виникають складні ситуації. До прикладу, заміна одного компоненту на аналогічний, але іншого виробника, призвела до того, що дрон потрібно було перепрошивати майже три доби. Тому формат масштабування виробництва дронів має бути у вигляді невеликих майстерень, де акумулюється знання різних людей", - додав він.