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Головна Війна з Росією За січень ми самотужки зібрали й відправили на фронт 150 дронів, - керівник волонтерського фонду "Ейпріл" Танасійчук
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За січень ми самотужки зібрали й відправили на фронт 150 дронів, - керівник волонтерського фонду "Ейпріл" Танасійчук

4 лютого, 2024 неділя
16:35
Війна з Росією На фото: FPV-дрон

Керівник волонтерського фонду "Ейпріл" Юрій Танасійчук повідомив, що їхня майстерня з виготовлення дронів змогла відправити за січень понад 150 БПЛА на лінію фронту

Про це він розповів у етері Еспресо

"Ми підбивали підсумки січня і нашою майстернею було відправлено загалом 150 дронів на фронт. Це дрони, які ми самотужки зібрали. Це надзвичайно багато для невеликого фонду. Таких цифр, якщо відверто, навіть не очікували. Оскільки процес виготовлення дронів дуже динамічний і часто ми не калькулюємо кількість зібраних дронів", - розповів Танасійчук.

За словами Танасійчука, найкращим варіантом масштабування виробництва дронів є невеликі майстерні

"Цей процес потрібно поширювати. Втім, варто поширювати у форматі невеликих майстерень та розосередженого масового виробництва. Я дуже скептично ставлюсь до закликів збирати дрони на кухні. Адже дуже часто у процес виготовлення виникають складні ситуації. До прикладу, заміна одного компоненту на аналогічний, але іншого виробника, призвела до того, що дрон потрібно було перепрошивати майже три доби. Тому формат масштабування виробництва дронів має бути у вигляді невеликих майстерень, де акумулюється знання різних людей", - додав він.

  • Президент Зеленський на підсумковій конференції 19 грудня 2023 року заявив, що Україна у 2024 році виготовить 1 млн дронів.
  • Своєю чергою міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін запевнив, що Україна має такі можливості.
  • 13 січня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців створювати FPV-дрони вдома
Теги:
Україна
Львів
зброя
волонтери
ЗСУ
безпілотник
зброя для України
волонтери і війна
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