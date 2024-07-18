"Залишили кілька сюрпризів": партизани розвідали автомобільний батальйон РФ у Ставрополі
Партизанський рух "Атеш" провів розвідку російського автомобільного батальйону в Ставрополі. Саме там збираються окупанти для подальшого відправлення на фронт
Про це повідомляє "Атеш".
"Агент "Атеш", який має доступ до ВЧ 63143, де розміщений автомобільний батальйон, зібрав всю необхідну інформацію про цей об'єкт", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що саме там збирають військовослужбовців для подальшого відправлення на війну в Україну.
Партизани ретельно проаналізували інформацію про те, де базуються офіцери, де вони ховаються, де розміщують строковиків та контрактників, де знаходяться склади, провізія та ПММ. Крім цього, агенти залишили для окупантів кілька "сюрпризів".
Координати: 45.032743, 41.963493
- 16 липня у тимчасово окупованому Севастополі партизани виявили секретний центр, де готують військових збройних сил РФ. Ворог його замаскував під школу для водолазів.
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