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Залужний обговорив телефоном прогнози бойових дій на 2024 рік з командувачем армії США Брауном

15 січня, 2024 понедiлок
21:41
Війна з Росією Чарльз Браун

15 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Командувачі обговорили ситуацію на фронті та воєнні прогнози на 2024 рік

Про це Залужний написав у телеграм.

"Провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Поінформував генерала Брауна про ситуацію на полі бою в цілому та докладно на окремих ділянках фронту", - йдеться в повідомленні.

Залужний поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024-й.

Командувачі обмінялися думками стосовно питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес. 

Залужний також подякував генералу Брауну та всьому американському народу за всебічну підтримку України у боротьбі з російським агресором.

  • 15 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником штабу оборони ЗС Італії адміралом Джузеппе Каво Драгоне та запросив його спільно попрацювати на пунктах управління ЗСУ.
Україна
військові
ЗСУ
США
підтримка України
Валерій Залужний
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