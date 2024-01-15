Залужний обговорив телефоном прогнози бойових дій на 2024 рік з командувачем армії США Брауном

Про це Залужний написав у телеграм.

"Провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Поінформував генерала Брауна про ситуацію на полі бою в цілому та докладно на окремих ділянках фронту", - йдеться в повідомленні.

Залужний поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024-й.

Командувачі обмінялися думками стосовно питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес.

Залужний також подякував генералу Брауну та всьому американському народу за всебічну підтримку України у боротьбі з російським агресором.