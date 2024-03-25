"Зеленський - архітектор війни, смерті та руйнувань в Україні": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 25 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 25 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 25 березня іноземні ЗМІ запустили два фейки та одну маніпуляцію.
Фейк: "Завжди пам'ятайте, що ЦРУ та їхні нацистські колаборанти найняли іноземних снайперів, щоб убити 100 українців під час протестів на Майдані у 2014 році. Вони звинуватили в цьому колишнього президента Януковича, щоб скинути його демократично обраний уряд", - Кім Дотком написав у соцмережі X (Twitter).
Дезінформація: Ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор заявив: "Зеленський - архітектор війни, смерті та руйнувань в Україні. І як я вже говорив раніше, він не українець. Зеленський походить зі Сходу і виріс у російськомовному середовищі".
Маніпуляція: "Практично всі можливі організації, здатні атакувати Москву, є маріонетками США, хай то Україна, ІДІЛ/Аль-Каїда чи чеченські сепаратисти", - американський аналітик Браян Берлетік написав у соцмережі X (Twitter).
- 24 березня стало відомо, що російська пропаганда поширює фейк, що Польща нібито вирішила звільнити 20 тис. ув'язнених і відправити їх на війну проти України.
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