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Зеленський: Бачимо кроки, які планує Москва, будемо діяти відповідно - жорстко

Влад Дідусь
10 вересня, 2024 вiвторок
20:26
Війна з Росією Зеленський і Путін

У вечірньому відеозверненні за 10 вересня 2024 року президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна бачить і знає про кроки, які планують російські терористи

Зміст

Про це повідомляє ОП України.

"Доповіді розвідки – ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують у Москві, ми будемо діяти відповідно – саме так жорстко, як це треба заради України", - заявив Володимир Зеленський.

Президент окремо звернувся до країн, які допомагають терористам із РФ. 

"Я хочу сказати зараз усім у світі, хто досі хоче якось допомагати Путіну: ми все зробимо не просто для захисту своєї держави та людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати", - йдеться у заяві.

Теги:
Відео
Світ
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Військові новини
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