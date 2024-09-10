Зеленський: Бачимо кроки, які планує Москва, будемо діяти відповідно - жорстко
У вечірньому відеозверненні за 10 вересня 2024 року президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна бачить і знає про кроки, які планують російські терористи
Про це повідомляє ОП України.
"Доповіді розвідки – ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують у Москві, ми будемо діяти відповідно – саме так жорстко, як це треба заради України", - заявив Володимир Зеленський.
Президент окремо звернувся до країн, які допомагають терористам із РФ.
"Я хочу сказати зараз усім у світі, хто досі хоче якось допомагати Путіну: ми все зробимо не просто для захисту своєї держави та людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати", - йдеться у заяві.
- 10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що балістичні ракети від Ірану прибули до Росії й що їх, імовірно, впродовж декількох тижнів використають на війні проти України.
- Київ може розірвати дипломатичні відносини з Іраном через імовірне постачання Росії балістичних ракет. Наразі до МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні.
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