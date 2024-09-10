Зеленський: Бачимо кроки, які планує Москва, будемо діяти відповідно - жорстко

Про це повідомляє ОП України.

"Доповіді розвідки – ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують у Москві, ми будемо діяти відповідно – саме так жорстко, як це треба заради України", - заявив Володимир Зеленський.

Президент окремо звернувся до країн, які допомагають терористам із РФ.

"Я хочу сказати зараз усім у світі, хто досі хоче якось допомагати Путіну: ми все зробимо не просто для захисту своєї держави та людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати", - йдеться у заяві.