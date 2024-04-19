Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на Донеччині та відвідав поранених військових

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Зазначається, що бійці проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

"Поспілкувався з бійцями, відзначив державними нагородами. Дякую за службу і захист України! Наша держава пишається тим, що має таких воїнів", - написав Зеленський.

Володимир Зеленський вручив захисникам ордени "За мужність" ІІІ ступеня, медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни". Також президент нагородив медиків роти орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та медалями "За врятоване життя".

Нарада щодо безпекової ситуації

Володимир Зеленський провів нараду, на якій заслухав доповіді командувача ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля, очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, а також керівників управлінь СБУ та Нацполіції.

Зазначається, що Содоль доповів президенту про оперативну обстановку в зоні відповідальності, зокрема щодо оборони Часового Яру. Також він поінформував про основні потреби військових підрозділів.

Натомість Філашкін розповів про ліквідацію наслідків обстрілів РФ і відновлення водопостачання в населених пунктах. Також він доповів про забезпечення навчання в регіоні та будівництво шкільних укриттів.

Фото: president.gov.ua

"Також Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині. Глава держави оглянув вогневі споруди, захисні залізобетонні конструкції, траншеї, спостережний пункт та невибухові загородження", - йдеться у повідомленні.