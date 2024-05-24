"Зеленський задумав гучну провокацію в зоні бойових дій": російські фейки за 24 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 24 травня російська пропаганда запустила два фейки

Фейк: Глава ФСБ РФ Бортніков заявив: "Військова розвідка України має безпосереднє відношення до теракту у "Крокусі".

"Будь-яких доказів (окрім заяв російської пропаганди) причетності України до теракту Росія надати не може. Ба більше, російська ФСБ досі гальмує з розслідуванням, щоб випадково не вийти на самих себе", - наголошує Центр.

Фейк: Так званий військовий експерт "ЛНР" Марочко заявив: "Зеленський задумав гучну провокацію в зоні бойових дій. Подібно до нелюдської акції в Бучі, на передову відправлено знімальні групи з акторами, які розповідатимуть нібито про звірства російських військових".

"Пропагандисти вже не вперше роблять подібні цинічні заяви, але правда в тому, що саме "русскій мір" несе за собою смерть, розруху та зруйновані життя. Такі заяви — це лише марні спроби зняти з себе відповідальність за власні злочини", - пояснили у ЦПД.