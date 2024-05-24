"Зеленський задумав гучну провокацію в зоні бойових дій": російські фейки за 24 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явились у світі 24 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 24 травня російська пропаганда запустила два фейки
Фейк: Глава ФСБ РФ Бортніков заявив: "Військова розвідка України має безпосереднє відношення до теракту у "Крокусі".
"Будь-яких доказів (окрім заяв російської пропаганди) причетності України до теракту Росія надати не може. Ба більше, російська ФСБ досі гальмує з розслідуванням, щоб випадково не вийти на самих себе", - наголошує Центр.
Фейк: Так званий військовий експерт "ЛНР" Марочко заявив: "Зеленський задумав гучну провокацію в зоні бойових дій. Подібно до нелюдської акції в Бучі, на передову відправлено знімальні групи з акторами, які розповідатимуть нібито про звірства російських військових".
"Пропагандисти вже не вперше роблять подібні цинічні заяви, але правда в тому, що саме "русскій мір" несе за собою смерть, розруху та зруйновані життя. Такі заяви — це лише марні спроби зняти з себе відповідальність за власні злочини", - пояснили у ЦПД.
- Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про те, що президент України нібито відмовився повертати в Україну сотні полонених бійців.
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