Згурець назвав мінуси та плюси виготовлення снарядів зі знешкоджених ворожих боєприпасів

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Вчора на засіданні низки відомств було оголошено про те, що після розмінування боєприпасів можна використовувати повторно цю вибухівку для створення нових боєприпасів. Такий підхід існує, але вважаю, що в цьому разі він задовольнить мінімальну потребу української армії. Дійсно, про це можна говорити, але зараз ми повинні забезпечити власне виготовлення тротилу, а не лише того тротилу, який можна вилучати з боєприпасів, які будуть знайдені під час розмінування", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, використання вибухівки після розмінування є вкрай складним і небезпечним процесом, який пов'язаний з технологічними речами про які оголошує Міноборони.

"Хоча є окремі напрямки, зокрема для спорядження протитанкових мін, де особливих вимог для вибухової речовини немає. І найбільш безпечні бомби, які будуть знайдені, можна для цього використовувати. Але це додатковий, а не центральний процес розширення нашої лінійки виготовлення боєприпасів", - додав Згурець.

Міжнародні партнери виділили понад 700 мільйонів доларів на проєкти з гуманітарного розмінування території України на 2022-2027 роки.

5 квітня повідомлялось, що в Україні пройшли випробування легкої машини для розмінування DOK-ING MV-4: вона стійка до детонації протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів.











































