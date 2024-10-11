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Головна Війна з Росією Жорін: деколи наша тактика сильно нагадує тактику ворога в плані застосування піхоти

Жорін: деколи наша тактика сильно нагадує тактику ворога в плані застосування піхоти

Влад Дідусь
11 жовтня, 2024 п'ятниця
20:55
Війна з Росією Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін звернув увагу на проблему повʼязану з управлінням військ

Зміст

Про це Максим Жорін написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Жоріна, про проблеми потрібно говорити, інакше дуже скоро ми вже матимемо критичну ситуацію.

"У нас є очевидні питання з управлінням військ. Деколи наша тактика сильно нагадує тактику ворога в плані застосування піхотних підрозділів. Чого ми дозволити собі аж ніяк не можемо. Особливо враховуючи ступінь втоми українського піхотинця, який сьогодні виконує найважчу і найнебезпечнішу у всьому світі роботу", - йдеться у повідомленні.

Заступник командира 3-ї ОШБр певен, що Україна повинна воювати розумом, технологіями, та з адекватним плануванням всіх своїх дій.

"Так само дуже дивно та недоцільно виглядає створення вінегрету з різних підрозділів на смугах, якими потім неможливо керувати. Про недоцільність створення нових бригад замість доукомплектування старих вже згадував", - пише Жорін.

  • 29 вересня Максим Жорін заявив, що "українському суспільству потрібно прокинутись", оскільки російські окупанти можуть наблизитися до великих міст
Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
Військові новини
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