Жорін: деколи наша тактика сильно нагадує тактику ворога в плані застосування піхоти
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін звернув увагу на проблему повʼязану з управлінням військ
Про це Максим Жорін написав у своєму Telegram-каналі.
За словами Жоріна, про проблеми потрібно говорити, інакше дуже скоро ми вже матимемо критичну ситуацію.
"У нас є очевидні питання з управлінням військ. Деколи наша тактика сильно нагадує тактику ворога в плані застосування піхотних підрозділів. Чого ми дозволити собі аж ніяк не можемо. Особливо враховуючи ступінь втоми українського піхотинця, який сьогодні виконує найважчу і найнебезпечнішу у всьому світі роботу", - йдеться у повідомленні.
Заступник командира 3-ї ОШБр певен, що Україна повинна воювати розумом, технологіями, та з адекватним плануванням всіх своїх дій.
"Так само дуже дивно та недоцільно виглядає створення вінегрету з різних підрозділів на смугах, якими потім неможливо керувати. Про недоцільність створення нових бригад замість доукомплектування старих вже згадував", - пише Жорін.
- 29 вересня Максим Жорін заявив, що "українському суспільству потрібно прокинутись", оскільки російські окупанти можуть наблизитися до великих міст
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.48
- EUR Купівля 44.95Продаж 45.57
- Актуальне
- Важливе