Жорін: деколи наша тактика сильно нагадує тактику ворога в плані застосування піхоти

Про це Максим Жорін написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Жоріна, про проблеми потрібно говорити, інакше дуже скоро ми вже матимемо критичну ситуацію.

"У нас є очевидні питання з управлінням військ. Деколи наша тактика сильно нагадує тактику ворога в плані застосування піхотних підрозділів. Чого ми дозволити собі аж ніяк не можемо. Особливо враховуючи ступінь втоми українського піхотинця, який сьогодні виконує найважчу і найнебезпечнішу у всьому світі роботу", - йдеться у повідомленні.

Заступник командира 3-ї ОШБр певен, що Україна повинна воювати розумом, технологіями, та з адекватним плануванням всіх своїх дій.

"Так само дуже дивно та недоцільно виглядає створення вінегрету з різних підрозділів на смугах, якими потім неможливо керувати. Про недоцільність створення нових бригад замість доукомплектування старих вже згадував", - пише Жорін.