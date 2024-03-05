Зросла кількість жертв російського обстрілу Харківщини 15 лютого
У лікарні померла ще одна жінка, яка постраждала від російського обстрілу села Чорне Куп'янського району Харківської області. Ворожа атака відбулася 15 лютого
Про це 5 березня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні у лікарні померла 55-річна жінка, яка дістала поранення 15 лютого внаслідок російського обстрілу села Чорне Куп'янського району. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою", - написав він.
"Потерпіла тривалий час перебувала в лікарні у важкому стані", - додав чиновник.
Таким чином кількість загиблих сягнула чотирьох.
- 15 лютого повідомлялося, що внаслідок обстрілу села Чорне загинуло подружжя та 17-річна дівчина.
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