Зросла кількість жертв російського обстрілу Харківщини 15 лютого

Про це 5 березня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні у лікарні померла 55-річна жінка, яка дістала поранення 15 лютого внаслідок російського обстрілу села Чорне Куп'янського району. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою", - написав він.

"Потерпіла тривалий час перебувала в лікарні у важкому стані", - додав чиновник.

Таким чином кількість загиблих сягнула чотирьох.