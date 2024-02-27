Як дружини, сестри, матері та подруги: нардепки звернулись до Конгресу США щодо надання допомоги Україні

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона подякувала депутатками з усіх фракцій і груп, які підтримали це звернення. За словами Климпуш-Цинцадзе, його вже спрямували до Вашингтона. Нардепка наголосила, що вони звернулися до представників конгресу не лише як депутатки, а і як дружини, сестри, матері, подруги та співгромадянки.

У листі наголошується, що російська агресія переросла у повномасштабне вторгнення в Україну "лише тому, що десять років тому Путін не отримав рішучої відповіді від вільного світу на незаконну анексію Криму та частини східних українських територій". Депутатки закликали не повторювати цієї помилки та продовжити лідерство в допомозі Україні. Вони закликали американських колег "дотримуватися своєї відповідальності як лідерів Америки, так і лідерів вільного світу".

"У 20-му столітті дві світові війни почалися як європейські, але стали глобальними. Росія безрозсудно знову відкрила цю скриньку Пандори. Нерішучість не допоможе її закрити. Зволікання з наданням допомоги лише дасть сигнал іншим автократіям, що вони можуть наслідувати такий приклад. Це лише збільшить ціну, яку заплатять вільні народи, щоб зупинити держави, що формують вісь зла. Можемо лише молитися, щоб ця ціна обмежилася грошима та зброєю", - наголосили депутатки у листі.