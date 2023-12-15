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Вийшла пісня Барських Soldier, яка стала саундтреком документального фільму Бадоєва про злочини РФ

15 грудня, 2023 п'ятниця
16:24
Культура Макс Барських

Український музикант Макс Барських представив композицію, яка стала офіційним саундтреком документального фільму про війну режисера Алана Бадоєва "Довга Доба"

Премʼєра пісні відбулась на YouTube.

У лютому 2024 року на великий екран вийде документальна стрічка Алана Бадоєва "Довга доба", яка розповість про перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 15 грудня український музикант Макс Барських представив композицію Soldier, яка стала саундтреком до майбутнього фільму.

"Я написав пісню Soldier майже тоді, що й пісню "Буде весна"… Цей трек — заклик до світу від імені усіх українців. Вона розповідає історію народу, що прокинувся зранку й опинився у війні. Хай Soldier нагадує кожному з нас, що ми на своїй землі. І кожен з нас має зробити свій внесок у спротив, бо тут наше коріння і тут наш дім", - поділився співак.

Документальний фільм "Довга Доба" створено з 200 годин хроніки виживання, спротиву і життя українців під час перших місяців повномасштабного вторгнення. Герої стрічки прокидаються у перевернутому, страшному світі. Вони стають свідками вибухів, будинків у вогні та смертей людей. На очах глядача герої прощаються з рідними домівками, ухвалюють важкі рішення, стикаються віч-на-віч із наслідками війни. 

Повідомляється, що ця документальна подорож життям українців під час війни — кіно, яке знімали наші герої на свої ґаджети. 

"Унікальне свідчення трагічних подій і злочинів Росії очима українців. Деякі герої фільму ніколи не побачать його у кінотеатрах, і саме тут задокументовані їхні останні слова… А деякі продовжують свою боротьбу й донині. Та врешті-решт, війна триває, а значить, триває і наша довга доба", - зазначається в описі фільму.

Бадоєв назвав пісню Soldier не просто саундтреком, а гімном стрічки.

"Для мене надзвичайно важливо, щоб у нашої стрічки була своя пісня. Адже пісня інколи може розповісти історію не менш точно, ніж трейлер фільму. Макс, як поет та композитор, спеціалізується саме на коротких, але змістовних історіях. Тому, я запросив його до створення гімну "Довгої Доби", яку переживають усі українці", - додав режисер.


 

музика
Війна з Росією
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