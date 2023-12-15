Вийшла пісня Барських Soldier, яка стала саундтреком документального фільму Бадоєва про злочини РФ
Український музикант Макс Барських представив композицію, яка стала офіційним саундтреком документального фільму про війну режисера Алана Бадоєва "Довга Доба"
Премʼєра пісні відбулась на YouTube.
У лютому 2024 року на великий екран вийде документальна стрічка Алана Бадоєва "Довга доба", яка розповість про перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 15 грудня український музикант Макс Барських представив композицію Soldier, яка стала саундтреком до майбутнього фільму.
"Я написав пісню Soldier майже тоді, що й пісню "Буде весна"… Цей трек — заклик до світу від імені усіх українців. Вона розповідає історію народу, що прокинувся зранку й опинився у війні. Хай Soldier нагадує кожному з нас, що ми на своїй землі. І кожен з нас має зробити свій внесок у спротив, бо тут наше коріння і тут наш дім", - поділився співак.
Документальний фільм "Довга Доба" створено з 200 годин хроніки виживання, спротиву і життя українців під час перших місяців повномасштабного вторгнення. Герої стрічки прокидаються у перевернутому, страшному світі. Вони стають свідками вибухів, будинків у вогні та смертей людей. На очах глядача герої прощаються з рідними домівками, ухвалюють важкі рішення, стикаються віч-на-віч із наслідками війни.
Повідомляється, що ця документальна подорож життям українців під час війни — кіно, яке знімали наші герої на свої ґаджети.
"Унікальне свідчення трагічних подій і злочинів Росії очима українців. Деякі герої фільму ніколи не побачать його у кінотеатрах, і саме тут задокументовані їхні останні слова… А деякі продовжують свою боротьбу й донині. Та врешті-решт, війна триває, а значить, триває і наша довга доба", - зазначається в описі фільму.
Бадоєв назвав пісню Soldier не просто саундтреком, а гімном стрічки.
"Для мене надзвичайно важливо, щоб у нашої стрічки була своя пісня. Адже пісня інколи може розповісти історію не менш точно, ніж трейлер фільму. Макс, як поет та композитор, спеціалізується саме на коротких, але змістовних історіях. Тому, я запросив його до створення гімну "Довгої Доби", яку переживають усі українці", - додав режисер.
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