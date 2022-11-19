Війська РФ відкинуті на лівий берег Дніпра: для росіян це приниження, на кшталт виходу з Афганістану, - дипломат Брайза
Дипломат Метью Брайза вважає, що українські військові в партнерстві зі своїми союзниками по НАТО перемагають Росію на полі бою
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Війська РФ вийшли з Херсона. Вони перебувають на лівому березі Дніпра, і це величезне приниження для російських військових, на кшталт їхнього виходу з Афганістану. І вони не будуть перемагати там, вони не будуть перемагати на Донбасі, де Україна також постійно їх відтісняє. Росія програла військовий період. Тож питання в тому, наскільки сильно Росія хоче програти. Я трактую російські оборонні формування на лівому березі Дніпра як такі, що обороняються не лише для того, щоб захистити себе, але й для того, щоб захистити Крим від втрати в результаті українського наступу", - зазначив Брайза.
Дипломат також додав, що у Путіна більше немає військових варіантів, він не може виграти цю війну.
"Все, що Росія може зробити, це і надалі нищити Україну, завдаючи страждань її жителям, хоробрим українцям. Думаючи, що українці прогнуться і зламаються, - це не про вас. Ваша рішучість стає сильнішою з кожною наступною атакою, тому росіяни нічого не можуть зробити. Путін намагався налякати загрозою ядерної війни, але пан Бернс поїхав і пригрозив Москві, аби та припинила ці погрози. Тому у Кремля більше немає військових варіантів. Він не може виграти цю війну. Путін контролює російські ЗМІ, тому він зрештою здатний подати своїм людям будь-який результат як переможний", - підкреслив Брайза.
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